大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司

明報記者 陳子凌

通關．追落後【系列三】

大灣區辦公室是國泰逾75年來首次於香港以外地區設的「延伸總部」，也是疫情3年期間一個很重大的部署。任梓文稱，有別於過去國泰於世界各地設置的外站，大灣區延伸總部有完整的職能團隊，不再只專注於銷售，任梓文表示，這亦意味着國泰不僅僅是香港的本土航空公司，更會是視整個大灣區為「家」的本區航空公司，因此未來將加大對大灣區的投入，將國泰的本土市場理念從香港拓展到整個大灣區範圍。

多式聯運突破出入境藩籬 便利內地客

任梓文稱，「延伸總部其中一個主要任務，就是加強在大灣區的多式聯運部署，方便和提升旅客從大灣區出發到達香港國際機場乘坐國泰航班的出行體驗；讓大灣區通過香港、通過我們與世界相連。」多式聯運是香港特區政府提出的客貨運新模式，透過打通海陸空運輸交通及辦理出入境手續的藩籬，讓內地旅客能更便捷過境香港直接到機場轉飛海外，從而提升香港於大灣區內的國際航空樞紐地位。

「最早期，我們只能飛機轉飛機，或者旅客拖着行李過關，再自行前往香港機場」，任梓文解釋，「多式聯運，就是可以船轉機、直昇機轉機、火車轉機、汽車轉機，將整個登機及行李托運手續程序，從機場轉移到碼頭、車站，旅客選擇乘坐海陸空交通工具，輕鬆地到機場。」他表示，概念就像在機場快線提供的香港市區預辦登機服務，「但大灣區有出入境藩籬，而大灣區總部的工作，就是要突破這個藩籬」。

提供海天一票通 方便商務客北上

目前，國泰在海天聯運這一部分已經發力，國泰提供的海空接駁服務海天一票通，能從大灣區內的深圳蛇口郵輪母港、深圳機場碼頭、廣州南沙客運港、廣州番禺蓮花山港、虎門港澳客運碼頭、中山港及珠海九洲港，在碼頭內的國泰專櫃辦理登機及行李托運手續，再直接坐船至香港國際機場海天碼頭；而預計今年4月投用，位於廣州的琶洲港澳客運碼頭，也將成為國泰海天一票通於大灣區聯運的又一關鍵碼頭，兩小時船程便能從香港國際機場到達琶洲港碼頭，再步行至毗鄰的廣交會展館，便利海外商務旅客前往與會參展。

此外，去年國泰與招商蛇口郵輪母港簽署合作備忘錄，探索「港口即機場」新模式，「最快今年8月，國泰的蛇口貴賓廳便將落成，這是世界上第一個設在港口碼頭的航空貴賓廳，也是我們國泰貴賓廳首次引入大灣區，將優質機場服務前置到碼頭，讓旅客提前體驗」，任梓文表示，未來也會視乎實際環境及需求，考慮在大灣區其他多式聯營點設立國泰貴賓廳。

陸路方面，藉着香港國際機場多式聯運中轉客運大樓今年啟用，國泰將推出代碼共享（即車或船均有CX航班編號）「封關巴士」往返於港珠澳大橋珠海口岸和中轉客運大樓之間，任梓文透露，預計7月便可推出這項服務，未來還將在大灣區主要城市全面推廣國泰的陸空接駁服務陸天暢行通，採用一站式預訂機票及跨境車服務，從大灣區內地城市直達香港機場搭乘國泰航班，飛往全球目的地。

推CX代碼封關巴士 陸路直接上機

任梓文表示，涉及到跨境的多式聯運，最大難題是牽涉香港與內地海關及保安，「如何確保託運行李從內地過關香港再到機場過程中的安全問題，尤其是如果行李中有危險品，怎樣確定是旅客攜帶，還是路上被放進去？應該歸哪一邊海關負責？這些都是兩地部門所顧慮的，也是我們需要協調的工作」。他補充，海域的話可能還易解決，陸路變數較多，因此旅客上車前能提前辦妥登機和託運的陸天聯運還可能需要一些時間。「疫情時，這方面的推進無可避免放慢下來，但現在全面通關了，大家的動作都會快起來」，任梓文續稱，例如深圳文旅局也認同多式聯運有助為當地帶來更多旅客，「所以如何協調好不同部門，解決不同難點，正是我們大灣區總部的工作，而我相信封關巴士會是個突破點，能起到很好的示範作用，今年相關的探索一定會有所進展」。

將增灣區人手 宣傳國泰品牌

既要做一間視大灣區為「家」的本區航空公司，宣傳國泰品牌形象，也是任梓文和手下團隊肩負的重任。現時延伸總部員工有大約50人，任梓文表示會繼續壯大人手，初步會增至約百人規模，「而且無論市場公關或IT，都會聘請本地人才」，任梓文不諱言，國泰品牌在國際間有高知名度，但內地仍要深耕，「以前在內地遇過，有人知道新加坡航空，當聽到國泰在內地也有站點，對方竟恭喜我『泰國航空也來了』」。

雖是笑話一則，但也令任梓文深感，國泰要做到視大灣區為「家」，就要說內地人有感受的故事，「今年我們將有一系列全新的品牌營銷活動，助力國泰再啟航」。他表示，3月底左右會於多個內地網上平台推出國泰品牌微電影《重上雲霄》，以充滿人情味的風格，向內地說好國泰故事。任梓文還透露，除了自己有份出鏡，「還會有我們的大人物在微電影粉墨登場」。

此外，因應內地人習慣，國泰已於微信推出小程序，任梓文表示，「延伸總部的IT團隊會繼續升級改良，讓大家一部手機享受國泰的優質服務」，同時也會於抖音等主要社交平台做市場及品牌推廣，「這只是開始，公司將持續加強大灣區品牌、產品、服務和生活方式等投入」。