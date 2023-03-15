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澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機

【明報專訊】澳門司警早前拘捕一名45歲來自香港的露宿者無業漢，涉殺害45歲女子，疑犯供稱死者提供性服務時出言侮辱，感憤怒並以硬物襲擊死者。司警稱，有理由相信疑犯涉「加重殺人罪」及盜竊罪，將移送當地檢察院。

澳門司警昨交代案情，指45歲女死者今年2月中起租用中區賓館單位賣淫及按摩，周日被揭倒斃單位洗手間沐浴區內，左頭骨有15厘米開放性傷口，頭骨碎裂，估計由硬物多次重擊致死，現場曾被清理，未尋獲作案工具。單位牆壁有血濺痕迹，相信是第一兇案現場。司警調查後發現，3月10日晚上9時，有可疑男子持手提包進入上址，30分鐘後帶同手提包及內藏枕頭的行李箱離開，其後在多區徘徊並9次進入不同大廈。

疑兇屢避查 澳警料非一時衝動

司警同日晚上9時於新口岸區活動中心拘捕一名45歲姓何香港男子，男子當時正使用電腦，司警另於三盞燈一帶的大廈雜物堆中尋獲涉案枕頭。被捕男子供稱過往在當地商場、公園露宿，並稱由於事主在提供性服務時出言侮辱，令他感到憤怒，隨手以硬物襲擊死者，但否認有預謀犯案，司警認為男子事後取去死者手機、多次規避警方偵查，相信他並非一時衝動。

司警表示，被捕男子在2022年3月合法入境澳門，沒有逾期居留及案底，精神報告正常，相信經群組聯絡認識事主，事發前兩人曾發生性行為。司警將繼續調查疑犯動機及尋找兇器。

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