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無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊

【明報專訊】證券公司已婚男董事被指於2011年在淘大花園一單位，殺害情婦一案經三度審訊後，陪審團上月一致裁定被告謀殺罪名不成立，但誤殺罪成，判囚9年半。辯方在陪審團退庭商議前，向法庭申請永久終止聆訊，指有傳媒於裁決前兩天刊登訪問，披露本案為首宗無屍體而被裁定謀殺罪成的案件。法官黃崇厚早前駁回申請，昨頒下書面理由，稱辯方面對的情况無疑十分不理想，惟不認為會導致審訊不公，亦未見司法程序遭不當濫用。

高院於今年1至2月五度頒下命令，先後要求司法機構從網頁上移除所有與本案有關的判辭、禁止任何人披露本案為重審案件，以及曾解散陪審團等。法官指出，辯方是次申請源於一則發布於今年2月25日的報道，為第三度有傳媒提及重審事宜，辯方認為已無法達至公平審訊。

官：已給陪審團適當指示

法官在判辭中表示，涉事報道所載的網站有多人瀏覽，雖然作為文章備註，僅佔5行篇幅，而且上架了4個半小時後便下架，但當時社會對謀殺案件的討論度高，對被告陳文深（現年49歲）帶來潛在影響。然而法官同時指出，申請並非源於控辯任何一方失誤，被告只能被視作受害者，並認為法庭已給予適當指示，確保陪審團公正裁決，不受過往的資訊影響，因此有關憂慮能被消除，另無其他充分理據，遂拒絕申請。

案件於2015及2017年分別兩次審訊，被告均被裁定謀殺罪成，他隨後上訴得直，發還至今年第三度審訊。

【案件編號：HCCC 130/21】

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