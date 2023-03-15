無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊

高院於今年1至2月五度頒下命令，先後要求司法機構從網頁上移除所有與本案有關的判辭、禁止任何人披露本案為重審案件，以及曾解散陪審團等。法官指出，辯方是次申請源於一則發布於今年2月25日的報道，為第三度有傳媒提及重審事宜，辯方認為已無法達至公平審訊。

官：已給陪審團適當指示

法官在判辭中表示，涉事報道所載的網站有多人瀏覽，雖然作為文章備註，僅佔5行篇幅，而且上架了4個半小時後便下架，但當時社會對謀殺案件的討論度高，對被告陳文深（現年49歲）帶來潛在影響。然而法官同時指出，申請並非源於控辯任何一方失誤，被告只能被視作受害者，並認為法庭已給予適當指示，確保陪審團公正裁決，不受過往的資訊影響，因此有關憂慮能被消除，另無其他充分理據，遂拒絕申請。

案件於2015及2017年分別兩次審訊，被告均被裁定謀殺罪成，他隨後上訴得直，發還至今年第三度審訊。

【案件編號：HCCC 130/21】