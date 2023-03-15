港聞

港聞二

全政府動員 七成部門兩小時內行動

【明報專訊】政府早前引入「全政府動員」應急動員機制，上月中首次演習。公務員事務局昨向立法會公務員事務委員會提交文件，稱當日無預先通報各政策局及部門，七成部門可在兩小時內知會負責第一更的人員，其餘絕大部分在3小時內通知。局方稱，個別部門反映，由於編制人數多，需時較長，不少部門花相當時間解答問題，例如負責工作、輪班安排及能否放例假或離港等問題。

勞工界議員勞聯周小松稱，收到公務員團體反映，上月演練當日公務員外出工作，例如救生員或康文署在外工作看不到電郵，「睇新聞」才知演練，認為政府內部溝通可改善。周續稱，個別公務員有意參與演練，無奈遭上司拒絕，令人遺憾。

根據動員機制，政府計劃即時可動員至少1萬人組成應急隊，所有政策局須預先編定名單，分三更和安排替補人手。上月演習，約26個政策局和部門的900人參與實地演練，各部門根據預先編製更表，安排約1萬名第一更人員進入「戒備狀態」。局方稱，日後會定期演練，強化啟動「全政府動員」的執行力及公務員團體的機動性。

不接電話者紀律處分

周小松說，部門已編製兩個月至半年更表，但有公務員團體反映，若當更期內無聽電話，則可能面對紀律處分。周呼籲當局與職方多溝通，「是否每個人半夜三更都聽到電話？是否這樣就要紀律處分？是否可完善？」

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