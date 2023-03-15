全政府動員 七成部門兩小時內行動

勞工界議員勞聯周小松稱，收到公務員團體反映，上月演練當日公務員外出工作，例如救生員或康文署在外工作看不到電郵，「睇新聞」才知演練，認為政府內部溝通可改善。周續稱，個別公務員有意參與演練，無奈遭上司拒絕，令人遺憾。

根據動員機制，政府計劃即時可動員至少1萬人組成應急隊，所有政策局須預先編定名單，分三更和安排替補人手。上月演習，約26個政策局和部門的900人參與實地演練，各部門根據預先編製更表，安排約1萬名第一更人員進入「戒備狀態」。局方稱，日後會定期演練，強化啟動「全政府動員」的執行力及公務員團體的機動性。

不接電話者紀律處分

周小松說，部門已編製兩個月至半年更表，但有公務員團體反映，若當更期內無聽電話，則可能面對紀律處分。周呼籲當局與職方多溝通，「是否每個人半夜三更都聽到電話？是否這樣就要紀律處分？是否可完善？」