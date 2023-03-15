牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」

控方案情指出，被告羅偉文（現年51歲）2006年結識事主羅慧詩，兩人拍拖及育有一子。2018年，兩人關係轉差，事主攜子投靠親戚。2019年1月28日，被告從黃大仙一大廈後巷出現，箍事主頸並拳打腳踢，又拿出10厘米長的連刀套軍刀，但推撞間失手跌在地上。

事主遭拖至走廊 鄰居助脫身

事主跑入屋邨保安亭求救，但遭被告拉出保安亭，其後被拖上一輛的士，乘車前往沙田坳邨。事主在的士內嘗試叫救命，但遭被告掩口。的士到達後，被告將事主拖出的士並帶返其住宅。事主其間抓住欄杆，被告打她令她鬆手，事主企圖報警時亦被搶走手機。事主被拖行至樓層走廊時，不斷求救及按鄰居門鐘，有鄰居走出來從後箍住被告，事主才得以脫身。及後被告逃跑，並於同年3月11日至17日期間，多次向事主發送死亡威脅信息，包括「我一定攞通渠水淋……你毁容為止，到時我就睇你條仔仲要唔要你」、「我好快會搵到去安全屋度搵你」、「只要你有一日無咁好彩你就肯定X街呀。我實會等你」等。

被告稱被拒見兒子才嚇事主

被告被捕後，警誡下稱當日找事主要求復合，他飲了酒，行為可能較粗暴，並承諾不會打死她。被告又稱，他不是帶軍刀，而是「8吋長的生果刀」。至於涉案死亡威脅信息，被告稱因為事主沒有按協定帶兒子與他見面，才想嚇她。

【案件編號：DCCC 100/22】