拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債

劉：習高度肯定李工作 要向李學習

李家超昨日與政制及內地事務局長曾國衞、財經及庫務局長許正宇同行，與財政部官員閉門會議。按政府新聞處事後發放約3分鐘的會面影片，劉昆在會上表示，國家主席習近平去年聽取李家超述職時，高度肯定李家超的工作，更稱要向李家超學習。

李家超回應稱，感謝財政部一直支持香港鞏固財金中心的地位，特區政府會繼續着力做好市場發展工作，維持香港金融穩定，推動香港與國際金融體系和市場的聯繫。李表示，本港銳意發展成為區域債券發行首選地，歡迎和鼓勵更多內地機構來港發行綠色債券等，並提供便利措施配合。

李：已豁免各級省市發債利得稅

他說，香港已修訂法例，由本月底起，豁免發債有關的利得稅，並涵蓋所有內地地方各級人民政府在港發行的債務票據。他又期望與內地繼續加強在稅務合作的交流。

其後李家超與同行上京的文化體育及旅遊局長楊潤雄前往故宮博物院參觀，並與院長王旭東會面，李家超表示，兩地故宮博物館將繼續討論未來合作，他期望故宮博物館可利用香港作為中外文化藝術交流中心的平台。

楊潤雄亦與故宮常務副院長婁瑋交流，了解故宮最新動向，其中故宮將於2025年慶祝開館100年。按早前公布，楊今日返港。

另外，財政司長陳茂波今日將前往廣州，與廣東省和廣州市領導會面，同日返港。陳茂波表示，此行會探討深化兩地合作，加速推進高質量發展和大灣區的經濟融合，並會到訪當地創科企業，與當地港人會面。