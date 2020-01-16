港聞

港聞二

拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債

【明報專訊】特首李家超昨日在北京展開拜訪各部委行程，首日與財政部長劉昆會面，李家超在會上提到，本港銳意發展成區域債券發行的首選地，特區政府鼓勵更多內地省市人民政府及企業，透過本港平台發債。劉昆會上表示，將貫徹黨中央決策，全力支持香港充分發揮獨特優勢、更好融入國家發展大局等，並說，「總書記（習近平）對你（李家超）的評價，我們認真學習、我也向你學習。」

劉：習高度肯定李工作 要向李學習

李家超昨日與政制及內地事務局長曾國衞、財經及庫務局長許正宇同行，與財政部官員閉門會議。按政府新聞處事後發放約3分鐘的會面影片，劉昆在會上表示，國家主席習近平去年聽取李家超述職時，高度肯定李家超的工作，更稱要向李家超學習。

李家超回應稱，感謝財政部一直支持香港鞏固財金中心的地位，特區政府會繼續着力做好市場發展工作，維持香港金融穩定，推動香港與國際金融體系和市場的聯繫。李表示，本港銳意發展成為區域債券發行首選地，歡迎和鼓勵更多內地機構來港發行綠色債券等，並提供便利措施配合。

李：已豁免各級省市發債利得稅

他說，香港已修訂法例，由本月底起，豁免發債有關的利得稅，並涵蓋所有內地地方各級人民政府在港發行的債務票據。他又期望與內地繼續加強在稅務合作的交流。

其後李家超與同行上京的文化體育及旅遊局長楊潤雄前往故宮博物院參觀，並與院長王旭東會面，李家超表示，兩地故宮博物館將繼續討論未來合作，他期望故宮博物館可利用香港作為中外文化藝術交流中心的平台。

楊潤雄亦與故宮常務副院長婁瑋交流，了解故宮最新動向，其中故宮將於2025年慶祝開館100年。按早前公布，楊今日返港。

另外，財政司長陳茂波今日將前往廣州，與廣東省和廣州市領導會面，同日返港。陳茂波表示，此行會探討深化兩地合作，加速推進高質量發展和大灣區的經濟融合，並會到訪當地創科企業，與當地港人會面。

上 / 下一篇新聞

收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升
資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」
控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區
銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
全政府動員 七成部門兩小時內行動
全政府動員 七成部門兩小時內行動
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計