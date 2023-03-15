政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期

可12個月還息不還本

立法會文件顯示，每個的士牌照限申請一次，政府將提供64億元承擔額，料最高開支21.76億元。當局建議年利率為香港最優惠利率減2.5厘，最長可以12個月還息不還本。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，全港逾2800輛的士車齡逾15年，維修、保險、驗車費高昂，相信在經濟復蘇之際推出貸款對舊車車主有吸引力。但他關注現時只有一款純電動的士，建議引入更多車款，可降低價格，並要確保足夠充電裝備，否則「咁多絆腳石棘手棘腳，點做（換的士）呢？」

跨境巴每輛貸款上限10萬 渡輪200萬

另外，跨境運輸業界復常面對重重困難，預算案提出百分百擔保貸款計劃，協助業界為車船維修及檢驗、購買保險等。立法會文件顯示，當局建議為每輛跨境巴士、跨境出租汽車及每艘跨境渡輪分別提供以10萬、8萬及200萬元為上限的擔保貸款額，還款期、年利率及還息不還本期與的士貸款計劃相同，政府將提供不多於4億元承擔額，料最高開支1.4億元。

當局計劃下月向財委會申請上述兩個項撥款，獲批後將立即推出跨境運輸貸款計劃，申請期6個月，將視乎需要延長。