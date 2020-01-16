銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區

一人或雙人房 提供實習交流手工坊等活動

民青局昨表示，「BeLIVING Youth Hub」其一特色是透過善用青年租戶才能和熱誠，為青年提供參與社區外展工作的平台，建立他們對社區的歸屬感。據該青年宿舍的facebook及網頁簡介，該宿舍會為青年提供職前實習及交流團、理財及投資班、企業高層管理見面分享會等，以助青年自我增值及生涯規劃，又提供咖啡及手藝工作坊等文化活動；該宿舍亦會定期組織社區外展活動，租戶每月服務社區時數須至少達17小時。

單人月入上限2.5萬 首階段4‧28截止申請

「BeLIVING Youth Hub」昨日起接受申請，首階段申請下月28日截止，對象為18至30歲在職青年，全日制學生不合資格。申請人可透過該宿舍網頁報名。申請人須符合多項要求，包括不得擁有住宅物業；如果本身是公屋住戶，不能因入住青年宿舍而令公屋或中轉屋空置。收入限制方面，一人申請者月入須少於2.5萬元（見表）。

該宿舍接受兩類申請，「一人申請」會獲安排入往單人房，或與另一同性別申請人入住兩人房；「兩人申請」可入住雙人房。單位面積介乎176至324平方呎，每宿位月租介乎3800至4800元不等。