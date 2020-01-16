港聞

港聞二

銅鑼灣酒店轉青年宿舍 供194宿位須服務社區

【明報專訊】民政及青年事務局昨日公布批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」首個項目，該青年宿舍名為「BeLIVING Youth Hub」，由香港青年聯會與紀惠集團合作推出。大廈原本是銅鑼灣摩理臣山道一幢酒店，位置與港鐵銅鑼灣站只有約5分鐘步行距離，可提供最多194個宿位，每個單位可容納一至兩人，而首次租期須至少兩年。跟以往青年宿舍計劃一樣，租戶也須每月服務社區至少達17小時。

一人或雙人房 提供實習交流手工坊等活動

民青局昨表示，「BeLIVING Youth Hub」其一特色是透過善用青年租戶才能和熱誠，為青年提供參與社區外展工作的平台，建立他們對社區的歸屬感。據該青年宿舍的facebook及網頁簡介，該宿舍會為青年提供職前實習及交流團、理財及投資班、企業高層管理見面分享會等，以助青年自我增值及生涯規劃，又提供咖啡及手藝工作坊等文化活動；該宿舍亦會定期組織社區外展活動，租戶每月服務社區時數須至少達17小時。

單人月入上限2.5萬 首階段4‧28截止申請

「BeLIVING Youth Hub」昨日起接受申請，首階段申請下月28日截止，對象為18至30歲在職青年，全日制學生不合資格。申請人可透過該宿舍網頁報名。申請人須符合多項要求，包括不得擁有住宅物業；如果本身是公屋住戶，不能因入住青年宿舍而令公屋或中轉屋空置。收入限制方面，一人申請者月入須少於2.5萬元（見表）。

該宿舍接受兩類申請，「一人申請」會獲安排入往單人房，或與另一同性別申請人入住兩人房；「兩人申請」可入住雙人房。單位面積介乎176至324平方呎，每宿位月租介乎3800至4800元不等。

相關字詞﹕紀惠集團 香港青年聯會 將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃 民政及青年事務局

上 / 下一篇新聞

收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
收寄港羊村繪本 國安拘兩人 涉管有煽動刊物 湯家驊：倘明知煽動不棄置有風險
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
六旬婦倒斃寓所夾萬被撬 男友無帶門匙 無人應門揭發
資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升
資科辦政府網頁着手 國歌搜尋結果位置提升
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
港協續質疑冰協隱瞞 波黑證曾要求核實國歌
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
稱保守者「託付」 區：內疚未護多元聲音 回應誰是主腦 稱戴擔公開發言主要位置
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
控方指區家麟斷定中國極權 鍾：文章僅警惕港變極權社會
控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」
控方指國安法文章負面多 辯方質疑支持意見列「中性」
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
獨留孫女車上墮地亡 外公聞緩刑哭聲未止 求情稱「完全接受唔到」自己 5歲童父母：無怪責
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
警涉酒吧打人 事主：助傷者遭被告連摑
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
涉瞞債呃遮仔會76萬貸款 警長控欺詐
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
包致金侄女否認5罪 握皺擔保紙撞門離庭
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
政府貸款換電動的士 上限35萬 最長10年期
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
反駁人工島填海違國策 發展局：有匯報中央
拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債
拜訪部委首日晤財政部長劉昆 劉：全力撐港融國家發展大局 李家超：鼓勵省市政府企業來港發債
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
新科人大常委李慧琼回港 全程掛金證
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
牀底藏屍男認持刀綁架前女友 事敗發短訊「你一定要陪我死」
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
查無牌「飛車」揭酒店毒窟 警拘3人
全政府動員 七成部門兩小時內行動
全政府動員 七成部門兩小時內行動
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
南昌押拆招牌 保育團體盼年內展覽
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
無屍案辯方指有傳媒提重審 官稱無不公拒終止聆訊
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
澳門賓館兇殺案 港無業漢稱召妓遭侮辱動殺機
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：國泰推動多式聯運 冀灣區「話飛就飛」 去年深圳設延伸總部 盼成區內首選航空公司
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：疫下衝擊航空業 未來積極扎根灣區
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
大灣區GBA專題：首進駐東莞物流園 船貨直接上機
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】葉劉「唔小心」IG上載「Hell no Hong Kong」meme圖 話開會一心多用無睇清楚
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】港康碼出行紀錄 資科辦：上傳60日後已全刪
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】結婚周年 劉鳴煒同太太智利攀山凍住過
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】立會議廳換咪防干擾
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】英招聘直布羅陀總督 月薪約7萬港元
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計
【Emily】路署換街燈 按地區歷史景觀設計