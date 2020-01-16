紅磡新長者屋120萬起租終老 共312伙房協收500申請 早落訂付款享6%折扣

最貴單位265萬 料最快7月入伙

豐頤居位於紅磡利工街8號，樓高29層，當中24層為住宅，每層13伙，共提供312個單位，另設有醫療及復康中心、安老院舍。一房及開放式單位分別有168及144伙；一房戶實用面積375至403平方呎，開放式單位235至256平方呎。

最長365天付款 每月另繳服務費

豐頤居申請人須符合收入及資產要求，並採用終身租住模式，住戶須繳付一筆租住權費，金額視乎申請人年齡及所選單位而定，由120萬至265萬元不等（見表）。若申請人由揀樓程序開始3個月內簽訂臨時租約，可享租住權費6%折扣、120天一次過付款計劃及豁免6個月綜合服務月費優惠。

項目設3種付款計劃供申請人選擇，為30天一次付款計劃 、120天一次付款計劃及365天分期付款計劃，前兩種付款計劃設6%早鳥優惠，以一名選擇一房單位的65歲申請人為例，即可享約13萬元折扣。另外，一房及開放式單位住戶亦分別須每月繳付3000多及2000多元的綜合服務月費，用作支付管理費及支援服務。

一房單位最多送1.6萬元電器禮券

因應住戶主要為長者，豐頤居採用多項長者友善及安全設備，例如各單位睡房和浴室均設有緊急召喚掣，每名住戶亦配備具有定位功能的隨身裝置，有需要時可按掣求助。單位大門設出入感應器，住戶亦可使用早晨召喚服務等。如職員發現住戶長時間沒出門，都會派員到單位跟進。

屋內家電設備方面，各單位配備分體式冷氣機、抽油煙機及電熱水爐等，但不設雪櫃及洗衣機。房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，一房及開放式單位住戶分別可獲1.6萬及1.3萬元電器禮券，住戶可自行添置家電。

豐頤居設有數十名社工及護士等組成的團隊，提供24小時緊急服務。每名住戶入住前會先接受身心健康評估，亦會定期檢查身體。為保持長者社交活躍，屋苑亦會定期舉辦活動，如遊學團、節日慶祝等。