【明報專訊】《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)一片揚威奧斯卡金像獎,片中唔少人都同香港有關,例如獲最佳女主角、喺香港成名嘅大馬影星楊紫瓊。Emily留意到,美國駐港澳總領事館喺《奇》獲最佳電影一刻已經喺facebook發帖恭喜,話期待將來奧斯卡上見到更多亞洲演員同作品。