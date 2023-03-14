司機涉載匪劫50萬元 稱原酬5萬「一蚊都無」

涉劫找換店東 否認搶劫受審

被告為報稱送貨司機的張家發（現年25歲）。控方開案陳辭指出，2019年12月30日，3名男子在尖沙嘴亞士厘道4至4B號，劫去事主李誌偉（圖）50萬元現金，被告其後駕駛平治私家車接載疑犯逃離現場。至2020年1月2日，警方在銅鑼灣威非路道拘捕被告。

被告在警誡下表示「單嘢係阿曹操搵我搞嘅」，對方提議「一齊搵快錢」，「我負責揸部Benz，事成之後會分5萬銀畀我，但之後佢話唔夠錢分，所以我一蚊都收唔到」。被告又稱不認識車上的人，並在長沙灣近美孚放下他們。

事主李誌偉作供稱，當晚7時駕車到案發地點，以價值1萬元的Ferragamo名牌袋載着現金，原打算在漢口中心交易，下車後有3名戴口罩男子包圍他，其中一人持類似肉檔長刀步近，「兜頭斬我一下」，令他拇指受傷流血，事後沒有看醫生。疑犯得手後往朗廷酒店方向逃去。案件今續。

【案件編號：HCCC 148/21】