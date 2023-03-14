港聞

港聞二

合法海味混瀕危花膠魚翅 兩男涉走私被捕

【明報專訊】海關上周四（9日）在機場搗破兩宗空運走私受管制瀕危物種案件，發現有人將受管制的魚肚（花膠）及魚翅混雜可入口的海味，再將貨物混在其他快遞貨件中，企圖「雙重魚目混珠」。行動中共檢獲為附錄二瀕危物種的270公斤乾魚肚和50公斤乾魚翅，市值共約30萬元，兩男子被捕。海關將調查貨物流向及是否有集團操控。

市值共30萬 一收貨處為水貨客熱點

海關上周四揀選兩批由孟加拉抵港、報稱載有快遞貨件的空運貨物，經X光檢查首批9箱貨物，其影像顯示當中混雜兩款大小不一的魚肚，情况較罕見，遂交由漁護署進一步化驗，隨後證實當中270公斤乾魚肚屬附錄二瀕危物種，市值約27萬元。海關展開監控遞送，在上水貨倉拘捕31歲、報稱公司東主的收貨男子。據悉，貨倉位於新運路劍橋廣場A座2樓，該大廈以往為水貨客經常取貨的地點。

海關檢查的第二批貨物同樣報稱載有快遞貨件，經檢查後發現有人將受管制的魚翅收藏在貨箱底層，上方放有不受管制的魚肚作掩飾，該批乾魚翅市值約3萬元。關員其後喬裝物流公司職員，將貨物送到上環的收貨地址，拘捕簽收貨物的33歲海味店東主。

混入正常快遞貨「雙重魚目混珠」

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強表示，不法分子利用雙重魚目混珠的手法收藏受管制瀕危物種，第一重是將貨物混雜在正常快遞中，減低貨物被揀選風險，第二重則是利用不受管制的魚肚作掩飾，減低被關員發現的風險。

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