女子倒斃澳門賓館 案列兇殺 港漢被捕

司警押疑犯重組案情

行兇動機待查

司警在澳門新口岸區拘留該名懷疑涉案的香港男子，並於昨午將他押至新馬路富都賓館現場。被捕男子身穿藍仔格仔恤衫、黑色T恤及黑色褲，被黑布蒙頭及鎖上手銬，由司警人員押進賓館房間重組案情，逗留約5分鐘後離開，其間司警運走一個行李篋及一袋物品。

被捕男子隨後被帶上警車，再到鄰近三盞燈的亞利鴉架街兩幢大廈重組案情。據了解，被捕男子曾將手提電話及行李篋棄置。整個重組案情過程歷時約一小時結束。司警發言人鍾錦良表示，當局高度重視案件，多個部門展開聯合調查工作，揭發案件後約10小時，在新口岸區拘留一名懷疑涉案的香港男子，因有關案情資料仍在梳理中，預計今日在特別新聞發布會發放進一步消息。

46歲死者頭有多處不尋常傷痕

前日早上10時許，賓館職員因要為房間清潔，多次拍門，但無人回應，其後開門進入，揭發數日前入住的46歲澳門女子倒斃房間。司警其後接手調查，發現死者頭部有多處不尋常傷痕，遂將案列作兇殺處理。司警在現場展開套取指紋等蒐證工作，其後帶走大批證物及環境樣本，包括疑屬死者的手袋、牀單、被鋪等，並暫時封鎖涉案賓館房間。