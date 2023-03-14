16區啟申請 關愛隊新增指引 政府可隨時解約

當局有權索回資助

政府最終將全港劃分為452個小區，數目與上屆區議會選舉選區數目相同，每小區設一隊關愛隊。根據關愛隊最新申請指引，如政府決定終止資助協議，將給予承辦團體4周書面通知。當局亦有權因為關愛隊表現不理想、不同意部分付款項目、承辦團體未動用大筆款項等原因，停止發放資助或要求退還資助。關愛隊亦需要在計劃完成或終止後，將所有餘款交還政府。政府早前多番表明關愛隊是義工性質，惟最新指引顯示，承辦團體如欲招聘員工，須採用公平公開程序，例如經勞工處公布職位空缺資料。

民政及青年事務局長麥美娟昨稱，希望盡快在各區建立關愛隊，重申冀凝聚社區力量，推動「政商民」合作，為居民提供服務。

民主黨斥兩區未試行就擴展

民主黨主席羅健熙表示，關愛隊準則基本不容建制派以外的團體參與，相信黨內不會有人申請。他批評當局原本計劃在兩區試行計劃，惟現時兩區關愛隊仍未運作就擴展至其他16區，形容是「匪夷所思」。