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中大阿托品眼藥水研究 首證有助兒童預防近視

【明報專訊】低濃度阿托品（Atropine）眼藥水有助兒童預防近視。香港中文大學醫學院2017年起招募474名4至9歲非近視兒童，隨機分配低濃度阿托品眼藥水或安慰劑，在兩年內每晚滴一次眼藥水。研究發現，使用0.05%阿托品眼藥水的兒童，近視發病率為28.4%，使用安慰劑的為53%，首次證實低濃度阿托品眼藥水有助兒童預防近視，並降低患上威脅視力眼疾的風險。

中大醫學院於2017至2020年招募474名4至9歲的非近視兒童，參與低濃度阿托品眼藥水預防近視的研究，參加者的父母至少一人有近視。研究團隊經初步眼科檢查後，將兒童隨機分配到0.05%濃度組、0.01%濃度組和安慰劑共3組，要求兩年內每晚雙眼滴一次眼藥水，再每4個月隨機訪問一次。

滴阿托品童近視率低安慰劑組近半

研究結果顯示，0.05%濃度組兒童的近視發病率（即兩年內任何一隻眼多於50度近視）為28.4%，而使用安慰劑的發病率為53%，證實低濃度阿托品眼藥水可預防近視。有關研究已在《美國醫學會雜誌》發表。研究團隊將開展下一階段研究，了解阿托品眼藥水結合紅光療法的療效和安全性。

父母無深近視遠視度高者不適合

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇解釋，阿托品眼藥水刺激眼底的脈絡膜，令其增厚，減少眼球變長，有更多「遠視儲備」，即可降低變成近視的機率。他說，並非提倡所有兒童都需要滴阿托品眼藥水預防近視，醫生會視乎有否高危因素，包括父母有否深度近視，以及是否年紀小但較少「遠視儲備」；例如個案有150度至200度遠視，絕不建議滴用該眼藥水。

建議滴至15歲 長遠可防近視併發症

至於治療需時多久，卓稱視乎家長欲控制子女的近視程度，一般建議滴至14、15歲。他又說，研究亦顯示與安慰劑組比較，滴眼藥水未增畏光、敏感性結膜炎等副作用機率。

中大醫學院眼科及視覺科學學系講座教授彭智培說，近視一旦出現就不能逆轉，愈早發病，出現深近視機率愈大，青光眼、黃斑病變、視網膜脫落和白內障等相關併發症的發生率也愈高，嚴重可致盲。他說戴眼鏡或接受激光矯視手術均無法矯正眼球過長問題，無助減低出現近視相關併發症的風險，需及早預防或延緩近視發病。

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