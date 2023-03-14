油麻地衝突5人認罪 囚3年半至4年

5名被告何健聰（36歲，現年，下同）、李卓朗（33歲）、梁健平（28歲）、朱梓瑩（23歲）和黎國文（26歲）承認暴動罪，何健聰另被控管有物品意圖摧毁財產罪獲法庭存檔。至於不認罪的另外13人，則押後下月13日結案陳辭，暫定5月20日裁決。

母患末期腎病 被告獲減刑1月

判辭綜合辯方求情，提到梁健平患腦癇症，母親則前年確診末期腎病，需要每天洗腎3次，主要由梁負責照顧，他親撰求情信，希望早日回家照顧父母；黎國文向感化官承認守法意識薄弱，為自己的行為道歉。

官指部分被告年輕 減刑1至3月

嚴官判刑時指出，案發現場商住大廈林立，示威者投擲汽油彈，對警員、居民、記者等帶來直接人身傷害風險，現場設施損毁亦造成公共開支負擔。各被告不論何時到場，均知悉現場實况，恃着人多勢眾，破壞社會安寧，令暴動持續，故採納5年為量刑起點。

嚴官考慮各人分別在審前覆核前5個月至開審當天認罪，減刑20%至25%不等；至於各人背景良好，則不是減刑因素，但基於梁、黎案發時未滿25歲，朱案發時未滿21歲，酌情減刑1至3個月；嚴官又表示，明白被告擔憂家人健康狀况，而梁健平本身是母親的主要照顧者，定罪後照顧壓力落在父親身上，故酌情再減刑一個月，最終判梁、朱囚42個月，李、黎囚45個月，何則囚48個月。

【案件編號：DCCC 788/20、575/21、832/22】

（反修例風暴）