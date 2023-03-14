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港聞二

油麻地衝突5人認罪 囚3年半至4年

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，示威者發起「圍魏救趙」行動，在彌敦道一帶與警衝突，共213人被捕。其中一案控告18名男女在油麻地參與暴動，當中13人不認罪受審，另5人認罪，押後至昨日於西九龍裁判法院（暫代區院）判刑。暫委法官嚴舜儀認為本案案情嚴重、性質惡劣，但考慮部分被告年輕、真誠反省，身上亦只有保護裝備，而第七被告的母親患末期腎病，酌情減刑，最終判5人囚3年半至4年。

5名被告何健聰（36歲，現年，下同）、李卓朗（33歲）、梁健平（28歲）、朱梓瑩（23歲）和黎國文（26歲）承認暴動罪，何健聰另被控管有物品意圖摧毁財產罪獲法庭存檔。至於不認罪的另外13人，則押後下月13日結案陳辭，暫定5月20日裁決。

母患末期腎病 被告獲減刑1月

判辭綜合辯方求情，提到梁健平患腦癇症，母親則前年確診末期腎病，需要每天洗腎3次，主要由梁負責照顧，他親撰求情信，希望早日回家照顧父母；黎國文向感化官承認守法意識薄弱，為自己的行為道歉。

官指部分被告年輕 減刑1至3月

嚴官判刑時指出，案發現場商住大廈林立，示威者投擲汽油彈，對警員、居民、記者等帶來直接人身傷害風險，現場設施損毁亦造成公共開支負擔。各被告不論何時到場，均知悉現場實况，恃着人多勢眾，破壞社會安寧，令暴動持續，故採納5年為量刑起點。

嚴官考慮各人分別在審前覆核前5個月至開審當天認罪，減刑20%至25%不等；至於各人背景良好，則不是減刑因素，但基於梁、黎案發時未滿25歲，朱案發時未滿21歲，酌情減刑1至3個月；嚴官又表示，明白被告擔憂家人健康狀况，而梁健平本身是母親的主要照顧者，定罪後照顧壓力落在父親身上，故酌情再減刑一個月，最終判梁、朱囚42個月，李、黎囚45個月，何則囚48個月。

【案件編號：DCCC 788/20、575/21、832/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 油麻地 理大救援戰 反修例事件

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