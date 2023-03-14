連結指向中文版 英文版需多番搜尋

【明報專訊】港協暨奧委會去年11月向體育總會發出指引文件，體育總會可使用指引提供的連結，從中央人民政府或政制及內地事務局網頁下載國歌。惟有關連結是直接到中文版網頁下載國歌，如果不諳中文，選擇英文版便會跳到中央人民政府的英文網站首頁，彈出習近平主席等英文新聞信息（見圖），用者要在網站再多番搜尋，才能找到國歌資料。有體育界人士不解為何港協不在指引直接提供一份國歌音檔供下載使用。
體育界：不解指引不直接附音檔
政府發言人回覆稱，港協暨奧委會已發指引並提供附有國歌檔的工具包，體育總會有責任向賽事主辦機構提供正確國歌；局方網站國歌專頁亦提供中央政府網頁連結供下載國歌。
按港協指引提供的政制局網站連結，會找到「國旗、國徽、國歌」頁面附有「國歌官方錄音」連結，會再轉移到中央人民政府網站「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，有國歌齊唱版、管樂合奏版視頻等，頁面均以簡體中文顯示。政制局英文官網點擊「Official Recording」連結同樣會轉至該簡體字頁面。港隊領隊關婉儀指冰球協會已將連結發予波斯尼亞協會，對方聲稱無法下載正確的國歌，但未知原因。若外籍人不懂中文，轉至中央人民政府官網英文版首頁時，用搜尋器輸入「National Anthem」，直至第八個搜尋結果才會找到連結；又或在網站底右下方點擊「China ABC」（即中國ABC）才會出現「National Anthem」（即國歌）的選項。政制局網頁亦附有該「China ABC」國歌相關連結，但以英譯歌詞附註形式置於網頁底。