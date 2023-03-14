連結指向中文版 英文版需多番搜尋

體育界：不解指引不直接附音檔

政府發言人回覆稱，港協暨奧委會已發指引並提供附有國歌檔的工具包，體育總會有責任向賽事主辦機構提供正確國歌；局方網站國歌專頁亦提供中央政府網頁連結供下載國歌。

按港協指引提供的政制局網站連結，會找到「國旗、國徽、國歌」頁面附有「國歌官方錄音」連結，會再轉移到中央人民政府網站「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，有國歌齊唱版、管樂合奏版視頻等，頁面均以簡體中文顯示。政制局英文官網點擊「Official Recording」連結同樣會轉至該簡體字頁面。港隊領隊關婉儀指冰球協會已將連結發予波斯尼亞協會，對方聲稱無法下載正確的國歌，但未知原因。若外籍人不懂中文，轉至中央人民政府官網英文版首頁時，用搜尋器輸入「National Anthem」，直至第八個搜尋結果才會找到連結；又或在網站底右下方點擊「China ABC」（即中國ABC）才會出現「National Anthem」（即國歌）的選項。政制局網頁亦附有該「China ABC」國歌相關連結，但以英譯歌詞附註形式置於網頁底。