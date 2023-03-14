冰球賽播錯國歌 已向警錄口供 領隊稱已提供連結促核實 主辦方指未能下載上網搜尋

據本報取得資料，關婉儀在去年12月5日已電郵通知國際冰球總會副秘書長Ashley Ehlert正確國歌的網站連結，同晚接獲對方收妥的回覆，再由總會活動經理Florian Mayer轉寄至波斯尼亞冰球協會等。港隊2月25日抵達波斯尼亞，關婉儀指曾口頭詢問波斯尼亞冰協職員Mirzet Hodzic，要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌。關指Hodzic當時回應稱「okay（可以）」，但指Hodzic其後以事務繁忙為由，未有騰出時間與關核實。

主辦方繁忙為由沒核實 領隊稱事發後已投訴

3日後發生播錯國歌事件，球員即時做出「T」字手勢，要求停播。由於領隊已按指引預先下載國歌，故錯播後兩分鐘內，能向主辦單位播放正確國歌，及要求主辦單位搜尋「China National Anthem」（即中國國歌）並播放。按關向當局提交的資料，她指港隊當晚向波斯尼亞冰協代表，及國際冰總賽事主席Leinonen Kimmo開會投訴，並要求對方解釋。

港協改稱可索工具包或自行下載國歌

事發後，港協暨奧委會責成香港冰協調查出錯原因，本月3日發新聞稿，要求香港冰協及國際冰球總會提交書面調查報告；又指香港冰協未有跟隨指引在出發比賽前索取載有國歌檔案的工具包，已要求冰協調查和解釋。不過，港協數天後又發稿，改稱體育總會可索取工具包或自行下載國歌，惟認為冰球隊領隊沒按指引再次核對國歌，又指向政府提交初步調查報告，指摘香港冰協對如何向主辦單位提供國歌「始終避而不答，沒有交代詳情」，有理由相信冰協無按指引行事。

消息：隊中近半人生病 領隊一腳踢已盡力

有接近香港冰協人士透露，上月港隊男子冰球代表一行22人，即20名運動員，及領隊關婉儀和主教練一同前往波斯尼亞後，近一半人生病。由於器材經理因私事無法同行，關婉儀需「一腳踢」照顧所有人，安排醫生診治及四出張羅藥物，分身不暇，在事件上已盡力按指引核實國歌。

對於坊間質疑香港冰協政治立場，該人認為事件不涉政治成分，不存在港隊有「小黃人」，並指駐波黑大使季平事後也到場觀賽支持。事件中，負責處理國歌的只有領隊一人，球員並無參與，該人反指問題核心在於港府未能與Google及維基百科妥當處理錯誤資訊問題。

警方上周表示，有組織罪案及三合會調查科調查事件，至於調查進度，警方昨回覆稱仍在調查。

明報記者