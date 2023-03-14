兩會觀察：李強暗駁「欠國務院經驗說」 ／文：孫嘉業

記招改男翻譯 作答先提黨習

從李強回答的10個問題中，最大特點一是「尊習」，二是務實，充分表露出其長期在江浙滬等重商地區任職的地方官員特色。所謂「尊習」，就是言必稱「習近平總書記」或「黨中央」，如談未來5年的大政方針，先說中共二十大定下了宏偉藍圖，國務院只是做「施工圖」；談經濟政策，先說去年中央經濟工作會議已作全面部署；談鄉村振興，也是先提去年的中央農村工作會議精神；即使是他自己擅長的民營經濟政策，他也先提習近平在今次兩會對政協委員有關民營經濟的講話……

對於敏感的疫情防控政策轉向，李強在外媒的報道中，是力勸習改變清零政策、放開封控的主角。但他昨日回答防疫政策問題時，卻大力頌揚過去3年習近平主導的防疫政策，稱「各項策略措施是完全正確的，防控成效是巨大的」。可能正是這種忠誠的態度，令他儘管有很多理念與政策取態與習未必完全一致，但仍深受習信任。從他昨日的答問看，並非溜鬚拍馬，而是高舉習的「大旗」，來實現自己的抱負理念。

外界對李強新內閣的最大詬病就是缺乏中央政府運作經驗，李強本人及副總理、國務委員，多無國務院工作履歷。甚至新一屆內閣多名部委首腦超齡留任，都被認為是要輔助這些新手領導，為其「保駕護航」。

指「不能設路障不設路標」

不過，李強昨日在回答新一屆政府自身建設問題時，卻藉機駁斥外界這種看法，他稱自己的感受是，「坐在辦公室碰到的都是問題，下去調研看到的全是辦法，高手在民間」，稱要「推動各級幹部多到基層去調查研究，問計於民」、「拜群眾為師」，頗有「宰相必起於州部」之意，並要年輕官員「多接地氣」。他還說政府部門履行審批、監管等職責時，「不能只踩剎車、不踩油門，不能只設路障、不設路標」，暗諷國務院機關有「形式主義、官僚主義」。

值得注意的是，一周前外長秦剛的首場記者會安排的14個提問中，西方媒體記者只有美（NBC）日（NHK）法（AFP）各一名，昨日李強的首場記者會，10個提問者中只有一間西方傳媒（CNBC），而兩次記者會都有安排提問的中方媒體，除新華社、人民日報、央視等中央官媒外，還有上海的新媒體「澎湃新聞」。新一屆黨政領導層中，習近平、韓正、李強先後做過上海書記，而全國政協主席王滬寧、新任常務副總理丁薛祥和中紀委書記李希，也都有上海任職經驗，未知這是否上海傳媒在這類重要記者會上漸受青睞的原因。

文：孫嘉業

（2023全國兩會）