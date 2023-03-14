稱「人才紅利」逐步形成 人力優勢仍大

拓青年就業渠道 研延遲退休

李強昨在記者會上針對內地網民高度關注的就業、人口負增長以及延遲退休政策等民生問題，形容自己是「老網民」，若有空也會上網看大家的關心和建議。李強指出，就業是民生之本，解決就業問題的根本是要發展經濟。他表示，下一步具體工作中，將全面落實就業優先的戰略，進一步加大相關政策支持力度，特別是就業服務、技能培訓。李強表示，要廣開就業渠道，幫助支持年輕人，通過自己的勞動和奮鬥去實現自己更加美好的人生價值。

高等教育人口逾2億 「紅利未褪」

面對民眾擔憂的人口負增長會否導致人口紅利消失的問題，李強認為不是這麼簡單。「人口紅利既要看人口數量，更要看人口質量，既要看人口數，更要看人才數」。他指出，目前中國適合勞動年齡的人口接近9億人，每年新增勞動力1500萬人，人力資源豐富仍然是中國的巨大優勢。更重要的是，中國接受高等教育的人口已經超過2.4億，平均受教育年限已達14年。因此人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成，發展的動力依舊強勁。不過李強又指，人口增減變化帶來一系列的社會問題，當局會進一步深入研究和積極應對。至於延遲退休政策問題，李強表示一定會認真研究，充分論證，在合適的時候穩妥推出。

明報記者

（2023全國兩會）