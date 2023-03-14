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李強談經濟：壯民企穩中求進 5%增長非易需努力 「長風破浪 未來可期」括前景

【明報專訊】新任國務院總理李強昨日出席首場中外記者會，最大篇幅着墨談經濟、談發展。中國疫情過峰第一年，定下20年最低5%經濟增長目標。外界認為低於預期，李強卻坦言達標非易，「需倍加努力」。他亦結合自身「浙江經驗」顯示對民企了解，承諾令民企發展環境愈來愈好，呼籲企業家「堅定信心再出發」；並用「長風破浪，未來可期」概括中國經濟前景，表示對復蘇充滿信心。

共1小時23分鐘的總理記者會上，李強回答了10個問題，其中篇幅最長均是關於經濟。對於中國疫後經濟復蘇，李強表示，國內生產總值5%的經濟增長目標，是政府綜合考慮各方面因素後確定。他指中國經濟總量已經突破120萬億元（人民幣，下同），基數很高，加上今年新挑戰不少，要實現5%左右的增長「並不輕鬆，需要倍加努力」。

稱今年困難不小 但優勢在制度

去年12月的中央經濟工作會議，對今年中國經濟作出「穩字當頭、穩中求進」總體部署。李強昨表示，具體到政府層面要抓好幾件事：一是宏觀政策，二是擴大需求，三是改革創新，四是防範化解風險。他强調「中國發展最顯著的優勢在於制度」。

曾任溫州 稱悉民企期盼顧慮

李強未直接回答經濟「面臨哪些不利因素」，僅表示每個時期都有困難，「今年也不會少」，但中國人的傳統教育講的是不畏艱險、勇於鬥爭、自強不息，因此「不會被任何困難壓倒」。他並用「長風破浪，未來可期」八字概括中國經濟前景。

國家主席習近平上周在全國政協會上表態支持民企。李強早年主政的溫州市，是中國民營經濟先發地。就如何提振民企信心，他先是結合自身經歷表示，「我長期在民營經濟比較發達的地方工作，經常有機會與民營企業家交流，對他們發展中的期盼和顧慮還是比較了解」。

堅持「兩不動搖」 平等對待市場

李強重申中國會堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）的基本經濟制度；政府會大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，承諾民營經濟的發展環境會愈來愈好。他指出，從發展空間看，中國具有超大規模的市場需求，還有很多新領域新賽道有待開拓，都蘊藏巨大的發展機遇，民營經濟一定大有可為。

籲服務民企 建「親清政商關係」

最後，李強呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史，「堅定信心再出發」。他表示，「這也是我特別想說的一點。經濟發展有其客觀規律，也依賴客觀條件，但更需要很強的主觀能動性」，又舉例當年江浙等地發展個體私營經濟、發展鄉鎮企業時，創造的「四千」精神：走遍千山萬水、說盡千言萬語、想盡千方百計、吃盡千辛萬苦。在政府層面，各級領導幹部要真誠關心、服務民營企業，構建「親清政商關係」，帶動全社會形成尊重創業者、尊重企業家的良好氛圍。「我相信，在新時代新征程上，廣大民營企業家一定能譜寫出更加輝煌的創業史。」

明報記者

（2023全國兩會）

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