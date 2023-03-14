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特寫：總理首秀平穩務實 談浙江往事稍激動

【明報專訊】一直在地方任職的李強，此前形象不為外界熟悉。其總理記者會首秀的脫稿答問，表現雖不似前兩名總理那樣風格鮮明，亦向外界展現出平穩、務實的個人特質。至談及切身所歷「浙江往事」，才不免激動一把。

記者會的提問不算多，李強的回答亦簡練切要，舉例時喜用左手，大拇指是「第一」，食指「第二」。範疇之外的話題他不回應過多，同一記者列舉太多問題也擇優回答，引用數據或逐一列點。直到說起民企，李強回憶當年在江浙地區看到民營企業家「篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神」，提高了音量，右手握拳。

丁薛祥自若 與李互動最多

每逢換屆年，總理記者會的發言台都十分熱鬧。4名一同亮相的新任副總理，雖充當「綠葉」全程不發一言，肢體語言亦各有特色。排第一的丁薛祥神態自若，時而後倚時而伏案，視線不離記者席，嘴角掛一絲似有還無笑容，頗有大咖風範。他也是全場與總理互動最多的人。

當李強提到「香港、澳門的明天一定會更加美好」，丁點了點頭。李強說到自己「長期在民營經濟比較發達的地方工作」，亦轉頭和他對視，丁再次微微點頭。而當來自伊拉克的迪拜「中阿衛視」記者用流利中文提問時，丁挑了挑眉，略帶玩味地望向李強。

何立峰神凝氣定，惟聽到中國用不到兩個月實現防疫平穩轉段的「很了不起」時點了點頭。李強說自己「5屆進博會都參加了」，何的嘴角露出微笑。與李強相隔一個位置的張國清表情嚴肅，不時側身向左，似在傾聽。另側的劉國中則全程眉頭微鎖，神似羅漢，時而低頭記錄。

明報記者

（2023全國兩會）

相關字詞﹕香港 記者會 李強

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