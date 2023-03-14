李強：兩岸同盼復合作 九二共識下推動

台灣《聯合報》記者提問，隨着疫情防控措施優化，大陸正從哪一方面推動兩岸交流及規劃。李強強調，兩岸同胞是一家人，「血濃於水，打斷骨頭連着筋」，大陸將在一個中國原則和「九二共識」基礎上繼續推動兩岸經濟文化交流合作。

李強說，要讓更多台胞、台企到大陸，「不僅讓他們願意來，還要能融得進，有更好的發展」。早日實現兩岸同胞正常往來，恢復各領域常態合作是大家的共同期望，需要共同努力。

早上舉行的十四屆全國人大一次會議閉幕會上，習近平亦提及兩岸關係，稱要「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，「堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程」。

台：兩岸互不隸屬是台海現狀

台灣陸委會昨回應，稱中共對台政治主張是矮化台灣、扭曲事實，「兩岸互不隸屬是台海現狀與朝野共識」。陸委會強調，「中華民國台灣未來的發展只有2300萬台灣人民有權決定」。

（2023全國兩會）