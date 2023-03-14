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引滬「外企看法」談中美 李強：合作大有可為圍堵無益

【明報專訊】回應有關中美關係緊張的問題，國務院新任總理李強昨引用上海經驗表示，「外企高管告訴我看好上海、看好中國」，表明中美合作大有可為，圍堵與打壓對中美都無好處。他強調，中國要「吃改革飯、走開放路」。國家主席習近平昨在十四屆全國人大一次會議閉幕會也指出，要紮實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，又推動世界共同發展。

「要吃改革飯 走開放路」

對於如何看待當前中美關係及其改善前景，李強表示，近幾年，美國有人炒作兩國「脫鈎」的論調，有時會炒得很熱，但他不知有多少人真正從這種炒作中受益。他說，去年中美貿易額接近7600億美元，創下歷史新高，形容中美兩國經濟是「你中有我、我中有你」，兩國都從對方發展中受益。

「我去年大部分時間是在上海工作，接觸了不少包括美資在內的外企高管。他們都告訴我看好上海、看好中國。」李強稱，這些表明中美可以合作、也應該合作，中美合作大有可為，圍堵、打壓對誰都沒有好處。

被問「撤資」 稱外資多看好

被問到近年有傳外資考慮撤離，他表示，「從我掌握的情况看，絕大多數外資企業依然看好在華發展前景」，去年中國實際使用外資1890多億美元，創歷史新高，比3年前增加了近500億美元，說明中國依然是全球投資高地。

他強調，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，在推進中國式現代化、實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。「對外開放是基本國策，無論外部形勢如何改變」，今年將對接高標準國際經貿規則，進一步擴大開放。

稍早的全國人大閉幕會上，習近平發表講話表示，要努力推動構建人類命運共同體。要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，始終站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，踐行全人類共同價值，積極參與全球治理體系改革和建設，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，為世界和平發展增加更多穩定性和正能量，為中國發展營造良好國際環境。

習又表示，這是他第三次擔任國家主席這一崇高職務，人民的信任是前進的最大動力，也是肩上沉甸甸的責任。

（2023全國兩會）

相關字詞﹕改革開放 中美關係 兩會 記者會 李強

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