習：建設強國 離不開港澳長期繁穩 李強稱特區發展困難屬暫時 未來地位只增不減

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者北京——香港連線報道

習並提一國兩制與祖國統一

習近平在閉幕式演講中，將「一國兩制」實踐與祖國統一大業相提並論，「我們要紮實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業」。他說，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

李強昨出席上任後首次中外記者會，被問到有意見認為香港和澳門近年競爭力削弱，他承認受各種因素影響，港澳近年發展遇到困難，但形容是「發展中的困難」，只屬暫時。他說，中央政府始終高度重視發揮港澳獨特優勢和特點，回歸以來，在國家大力支持下香港的國際金融、貿易及航運三大中心地位獲鞏固，中央全力支持港澳發展經濟、改善民生、提高國際競爭力，在一國兩制保障下港澳地位和作用只會加強不會削弱。他相信港澳明天一定會更好。

劉兆佳：李強鞭策港危中尋機

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，習近平的講話反映中央非常重視香港在國家統一方面的作用，相信一國兩制好好實踐，香港可向國際社會和台灣示範一國兩制優勢，以爭取他們支持，有利國家統一。劉又認為，李強主要針對宏觀因素對本港發展的影響，包括新冠疫情、去全球化趨勢、西方打壓等，現正處疫後復常階段，特區政府應積極推動發展。他分析，李強的說法是鞭策香港全社會在危機中尋找機遇，支持政府發展，包括需要時「勒緊褲頭」甚至加稅，以至就大型基建向社會融資等。

李家超：港將發揮所長服務國家

特首李家超對習近平講話感到非常鼓舞，重申會確保一國兩制行穩致遠，香港將發揮自身所長，服務國家所需，更主動對接國家戰略和更積極融入國家發展大局。財政司長陳茂波稱，李強對香港工作提出肯定、要求和鞭策，未來本港需繼續鞏固發展，打造新優勢。

全國人大常委李慧琼亦對習近平講話深感鼓舞，相信只要各方共同努力，把握國家發展機遇，就可走向繁榮穩定，解決深層次矛盾。對於國家領導人在兩會期間多次提及國家安全，李慧琼與香港代表團長馬逢國均認為中央並非單純針對香港，是指整體國家安全，馬稱國安與國家發展「緊緊相扣」，涵蓋多個領域，不限於領土主權完整。

（2023全國兩會）

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