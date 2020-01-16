港聞

港聞二

大灣區GBA專題：首港區人代內地開工作室 服務北上港青

【明報專訊】林至穎將在廣州市海珠區開設「駐大灣區工作室」，是首名在內地開工作室的港區人代。他笑稱，工作室與「議員辦事處」有點不同，主要職能是為北上創業的港青解答政策疑難，回應港人關於內地問題的諮詢及訴求，並就國家相關政策特別是涉港問題提出意見建議、推動政策研究。

要提可行建議 人代責任較政協重

林至穎是本屆新當選的港區人代，他說要學習做人代工作、盡好責任，將香港各界的實情反映上去。「除了書面建議，還有很多不同討論、接見的環節，可能看情况、看機會去提出，除了開會的時候提，不開會的時候也可以提。」

林此前曾任中山市政協委員，現任廣東省政協委員，「我已是第二屆連任廣東省政協委員，有超過10年政協經驗，這對我是很大歷練，對如何寫高質量提案，如何分配時間做調研、反映問題、提出相關建議，已經有一定經驗」。

他表示，做全國人代責任更重，要參與國家決策和立法工作，「工作量沒有特別加大，品質會繼續提升」。他解釋，人代提交的建議，相關職能部門會高度重視，而且一定會回覆，「所以我們要經過調研考察、找到『真問題』所在，然後要給出『真建議』」。做政協委員有時只提出問題，不一定要給出建議；但人代則要提出可行的建議，才可能推動到職能部門改變。

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