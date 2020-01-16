港聞

港聞二

大灣區GBA專題：倡河套區吸實業 勿如科學園欠製造生產

【明報專訊】作為人大代表，林至穎於今年全國兩會上提交了《構建深港跨境新興產業合作區治理新模式》議案。議案指出，深港跨境產業園區招商不能搞只有公司註冊、沒有企業實體的「開曼群島模式」，也不能搞只有科研基地、沒有高科技製造產業的「香港科學園」模式，而應實實在在經營科技產業，創造就業和稅收。

「我覺得河套本身不是香港或者深圳的事情，是深港要一起做。深圳那邊已經發展得很快，香港這邊也要『追落後』。」他指出，港府早前提出的《創新科技發展藍圖》、《青年發展藍圖》，以及2月的《財政預算案》，從政府層面已對「追落後」有一定推動。他在遞交全國人大的建議寫道，香港應與深圳聯合成立跨境合作區指導委員會。

倡深港科創合作區參照橫琴

中央主導建設 「政聯公司」管理

深港科創合作區是2021年香港北部都會區規劃中提出的概念，由位於河套深圳一側的深港科創合作區和香港一側的「新田科技城」組成，河套香港一側的港深創科園已包括在內。林至穎指出，現時該合作區佔地5.4平方公里，但隨着發展需要，範圍也可在中央和國務院批准的條件下不斷擴大。

他建議，合作區可採取參照橫琴「一線放開、二線管住」的政策，兩側園區與深圳、香港的其他地方皆採用物理圍網隔離，人員及貨物採取特殊管理政策。

林至穎還認為，合作區的開發建設應由中央主導，可保障項目快速啟動，不應採取香港科學園完全交由企業全權負責的模式。他建議，合作區管理機構應為企業加政府的「政聯公司」，由雙方政府成立的指導委員會督導，並制定統一招商的標準和策略。他強調，一是不能搞「開曼群島模式」，只搞公司註冊，沒有企業實體，沒有任何實際產業發展的意義；二是不能搞只做科研基地的「香港科學園」模式，更重要是吸引高科技製造產業和新興產業的實體入園；三是制定「優勝劣汰」的管理辦法，積極吸引優質企業，對不符要求的企業則可令其退出。

港企北上可「走快啲」 有風險但可管理

全面通關後，內地與香港的經濟來往恢復，林稱有些行業已準備好投身內地，例如資格已與內地互認的專業人士，但還可更主動踏前一步。他說，企業如能在發展業務時多考慮與內地的關係，就會帶動員工參與，商會和行業協會則扮演宣傳引導、疑難解決的角色。據他了解，不少企業會擔心全球市場變化、怕訂單波動大，「有時是要試、要摸着石頭過河，如果規劃到完美才推動，時間又未必容許」。他認為港企北上步伐可以「走快啲」，「香港是很專業的，雖有風險，但可以管理到」。他笑稱，港人疫情之前也會周末上深圳消費娛樂，不如也試試花點時間找找商機，「機會擺在這裏，問題是你怎樣捉住」。

相關字詞﹕追落後 河套區 大灣區

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