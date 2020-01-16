大灣區GBA專題：港區人代林至穎促把握綠色經濟大勢：用好金融優勢 港可成國際碳交易中心

明報記者 林迎

通關．追落後【系列二】

稱碳交易依託金融 港較內地更有條件

「綠色經濟是未來幾年的主題。碳達峰、碳中和目標正愈來愈近，要達到『雙碳』目標，碳交易是很重要一環，不可能每間公司可自行抵消碳排放，唯有依靠市場。」林至穎稱，「碳交易始終要依託金融，所以香港比內地任何一個城市更有條件做國際碳交易市場。」他認為，香港是國際金融中心，資金自由流動，加上本身已在做大宗國際交易，在此基礎上做碳交易市場，可更快蓬勃起來，「如果有企業需要做碳抵消，未來可以通過香港去做。不僅是內地企業，而是世界任何企業都可以用好香港這個平台」。

2020年9月22日，國家主席習近平在第75屆聯合國大會向世界承諾，「中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和」。2021年7月，全國碳交易市場開市，以北京、上海、廣州、深圳等7省市為試點；截至2022年，全國碳交易市場累計完成交易5085.88萬噸，但目前仍只限電力行業，尚未納入的水泥、鋼鐵等高排放產業則將在「十四五」期間、即2025年前納入碳交易種類範圍。

「內地已經在做碳交易，香港也要追落後。」林至穎指出，碳交易有幾個不同標準，各國計算方式不同，但通過一些制度可互認。在香港建立碳交易市場，既關乎國家整體佈局，又要與國際標準對接，「這只是時間和如何互認的問題。香港可以做國家之下的國際碳交易中心」。

疫後經濟亮點 綠色產業有商機

除了碳交易，綠色經濟還涉及方方面面。「這兩年疫情期間，大家都想找新經濟的亮點，或者行業上新的發展方向。」林至穎說，每個行業都講雙碳，企業對於相關的技術投資和合作亦會有愈來愈大興趣，想要了解市場現狀和發展方向，相應可促進相關行業發展；不少資金亦關注綠色產業、綠色能源的投資前景，「綠色能源有很多不同新模式，從製能、儲能、運能到能源轉化，用什麼技術、什麼項目都有很多選擇，會帶來很多商業和投資機會」。

港交所去年推國際碳市場項目

事實上，香港並非全無國際碳交易的相關工作。港交所去年3月與廣州碳交所簽署合作備忘錄，7月成立香港國際碳市場委員會。去年10月，港交所更推出國際碳市場「Core Climate」，是目前唯一的國際自願碳信用產品交易、且同時提供港元及人民幣結算的碳市場，在此交易的30多個經國際認證碳減排項目，涉及亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能、水力發電及生物能源等。「Core Climate」推出一個月內，促成逾20名參與者完成超過40宗交易，涉及約40萬噸碳信用。

此外，上月港府《財政預算案》也指出要「看準時機，積極把握國家雙碳戰略下的機遇、發揮『一國兩制』及國際金融中心的優勢，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心」，提出讓綠色項目除通過傳統渠道融資，亦可通過金融創新，更便捷、靈活獲取資金，同時要推進綠色認證及國際標準銜接、加強與大灣區及國際市場的交流和合作等；港府將計劃成立「綠色科技及金融發展委員會」，未來會邀請環保科技、金融及標準認證等業界代表，協助制定行動綱領。