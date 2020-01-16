港聞

港聞二

大灣區GBA專題：港區人代林至穎促把握綠色經濟大勢：用好金融優勢 港可成國際碳交易中心

【明報專訊】「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標是國際經濟熱門話題，亦是中國向世界的莊嚴承諾。港區人大代表、中石化（香港）供應鏈總監林至穎認為，疫情3年間內地在碳交易市場方面已有運作，香港也應在這領域「追落後」。「香港有條件成為國際碳交易中心。」林至穎相信，香港運用好國際金融中心的優勢及基礎做碳交易，可更快讓綠色經濟蓬勃起來。

明報記者 林迎

通關．追落後【系列二】

稱碳交易依託金融 港較內地更有條件

「綠色經濟是未來幾年的主題。碳達峰、碳中和目標正愈來愈近，要達到『雙碳』目標，碳交易是很重要一環，不可能每間公司可自行抵消碳排放，唯有依靠市場。」林至穎稱，「碳交易始終要依託金融，所以香港比內地任何一個城市更有條件做國際碳交易市場。」他認為，香港是國際金融中心，資金自由流動，加上本身已在做大宗國際交易，在此基礎上做碳交易市場，可更快蓬勃起來，「如果有企業需要做碳抵消，未來可以通過香港去做。不僅是內地企業，而是世界任何企業都可以用好香港這個平台」。

2020年9月22日，國家主席習近平在第75屆聯合國大會向世界承諾，「中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和」。2021年7月，全國碳交易市場開市，以北京、上海、廣州、深圳等7省市為試點；截至2022年，全國碳交易市場累計完成交易5085.88萬噸，但目前仍只限電力行業，尚未納入的水泥、鋼鐵等高排放產業則將在「十四五」期間、即2025年前納入碳交易種類範圍。

「內地已經在做碳交易，香港也要追落後。」林至穎指出，碳交易有幾個不同標準，各國計算方式不同，但通過一些制度可互認。在香港建立碳交易市場，既關乎國家整體佈局，又要與國際標準對接，「這只是時間和如何互認的問題。香港可以做國家之下的國際碳交易中心」。

疫後經濟亮點 綠色產業有商機

除了碳交易，綠色經濟還涉及方方面面。「這兩年疫情期間，大家都想找新經濟的亮點，或者行業上新的發展方向。」林至穎說，每個行業都講雙碳，企業對於相關的技術投資和合作亦會有愈來愈大興趣，想要了解市場現狀和發展方向，相應可促進相關行業發展；不少資金亦關注綠色產業、綠色能源的投資前景，「綠色能源有很多不同新模式，從製能、儲能、運能到能源轉化，用什麼技術、什麼項目都有很多選擇，會帶來很多商業和投資機會」。

港交所去年推國際碳市場項目

事實上，香港並非全無國際碳交易的相關工作。港交所去年3月與廣州碳交所簽署合作備忘錄，7月成立香港國際碳市場委員會。去年10月，港交所更推出國際碳市場「Core Climate」，是目前唯一的國際自願碳信用產品交易、且同時提供港元及人民幣結算的碳市場，在此交易的30多個經國際認證碳減排項目，涉及亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能、水力發電及生物能源等。「Core Climate」推出一個月內，促成逾20名參與者完成超過40宗交易，涉及約40萬噸碳信用。

此外，上月港府《財政預算案》也指出要「看準時機，積極把握國家雙碳戰略下的機遇、發揮『一國兩制』及國際金融中心的優勢，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心」，提出讓綠色項目除通過傳統渠道融資，亦可通過金融創新，更便捷、靈活獲取資金，同時要推進綠色認證及國際標準銜接、加強與大灣區及國際市場的交流和合作等；港府將計劃成立「綠色科技及金融發展委員會」，未來會邀請環保科技、金融及標準認證等業界代表，協助制定行動綱領。

相關字詞﹕綠色經濟 碳交易 追落後 大灣區

上 / 下一篇新聞

習：建設強國 離不開港澳長期繁穩 李強稱特區發展困難屬暫時 未來地位只增不減
習：建設強國 離不開港澳長期繁穩 李強稱特區發展困難屬暫時 未來地位只增不減
引滬「外企看法」談中美 李強：合作大有可為圍堵無益
引滬「外企看法」談中美 李強：合作大有可為圍堵無益
李強：兩岸同盼復合作 九二共識下推動
李強：兩岸同盼復合作 九二共識下推動
特寫：總理首秀平穩務實 談浙江往事稍激動
特寫：總理首秀平穩務實 談浙江往事稍激動
李強談經濟：壯民企穩中求進 5%增長非易需努力 「長風破浪 未來可期」括前景
李強談經濟：壯民企穩中求進 5%增長非易需努力 「長風破浪 未來可期」括前景
反形式主義對腐敗零容忍 勉下屬「做有創造力執行者」
反形式主義對腐敗零容忍 勉下屬「做有創造力執行者」
稱「人才紅利」逐步形成 人力優勢仍大
稱「人才紅利」逐步形成 人力優勢仍大
兩會觀察：李強暗駁「欠國務院經驗說」 ／文：孫嘉業
兩會觀察：李強暗駁「欠國務院經驗說」 ／文：孫嘉業
趙樂際：習全票當選 顯全國心願
趙樂際：習全票當選 顯全國心願
粵台聯：推台青赴粵交流 感在粵台企機遇
粵台聯：推台青赴粵交流 感在粵台企機遇
採訪手記：疫策放寬 京安檢監控未見鬆減
採訪手記：疫策放寬 京安檢監控未見鬆減
老鄉憶少年李強：講義氣抱不平 祖屋圍網防人潮 浙江瑞安搞紅色旅遊
老鄉憶少年李強：講義氣抱不平 祖屋圍網防人潮 浙江瑞安搞紅色旅遊
祖屋祖墳專人24小時值守 李家後人仍居村內
祖屋祖墳專人24小時值守 李家後人仍居村內
冰球賽播錯國歌 已向警錄口供 領隊稱已提供連結促核實 主辦方指未能下載上網搜尋
冰球賽播錯國歌 已向警錄口供 領隊稱已提供連結促核實 主辦方指未能下載上網搜尋
連結指向中文版 英文版需多番搜尋
連結指向中文版 英文版需多番搜尋
油麻地衝突5人認罪 囚3年半至4年
油麻地衝突5人認罪 囚3年半至4年
倉務員銅鑼灣阻差罪脫 律政司案件呈述提上訴
倉務員銅鑼灣阻差罪脫 律政司案件呈述提上訴
中大阿托品眼藥水研究 首證有助兒童預防近視
中大阿托品眼藥水研究 首證有助兒童預防近視
母900度 11歲童兩年每晚滴暫沒近視
母900度 11歲童兩年每晚滴暫沒近視
16區啟申請 關愛隊新增指引 政府可隨時解約
16區啟申請 關愛隊新增指引 政府可隨時解約
鄧勵東控自稱三合會 臥底警：東哥說做黑幫低調點
鄧勵東控自稱三合會 臥底警：東哥說做黑幫低調點
涉假冒日本口罩售政府 供應商否認違商品例
涉假冒日本口罩售政府 供應商否認違商品例
鍾劍華梁振英和解 誹謗案終止聆訊
鍾劍華梁振英和解 誹謗案終止聆訊
的士撞壆撼樹四輪朝天3傷
的士撞壆撼樹四輪朝天3傷
55%照顧者以老護老 社聯倡樂齡科技減負擔
55%照顧者以老護老 社聯倡樂齡科技減負擔
海外護士免試註冊 護專促護管局把關
海外護士免試註冊 護專促護管局把關
機電聯：業界夠人 緊絀因資源錯配
機電聯：業界夠人 緊絀因資源錯配
女子倒斃澳門賓館 案列兇殺 港漢被捕
女子倒斃澳門賓館 案列兇殺 港漢被捕
合法海味混瀕危花膠魚翅 兩男涉走私被捕
合法海味混瀕危花膠魚翅 兩男涉走私被捕
涉恐嚇前女友求復合 港足代表保釋准離港比賽
涉恐嚇前女友求復合 港足代表保釋准離港比賽
司機涉載匪劫50萬元 稱原酬5萬「一蚊都無」
司機涉載匪劫50萬元 稱原酬5萬「一蚊都無」
大灣區GBA專題：倡河套區吸實業 勿如科學園欠製造生產
大灣區GBA專題：倡河套區吸實業 勿如科學園欠製造生產
大灣區GBA專題：倡DSE向內地一帶一路推廣 抗衡英美考制
大灣區GBA專題：倡DSE向內地一帶一路推廣 抗衡英美考制
大灣區GBA專題：首港區人代內地開工作室 服務北上港青
大灣區GBA專題：首港區人代內地開工作室 服務北上港青
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】楊紫瓊封后 美領館搶閘道賀 高志森話楊「當然係香港成長演員」
【Emily】楊紫瓊封后 美領館搶閘道賀 高志森話楊「當然係香港成長演員」
【Emily】元朗青年宿舍1680宿位招租 可網上申請 最快5月入伙
【Emily】元朗青年宿舍1680宿位招租 可網上申請 最快5月入伙
【Emily】青年自薦計劃60多委會參與 民青局盼4年內加碼至180
【Emily】青年自薦計劃60多委會參與 民青局盼4年內加碼至180
【Emily】巨人躍起 仰望維港
【Emily】巨人躍起 仰望維港
【Emily】除罩復常同街坊燒嘢食 田二少帶埋外孫女抽獎
【Emily】除罩復常同街坊燒嘢食 田二少帶埋外孫女抽獎