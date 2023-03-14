機電聯：業界夠人 緊絀因資源錯配

機電聯上月14至28日向持有效電牌的工友發問卷調查，收到351份回覆，當中340份有效問卷中，兩成受訪者花至少兩小時通勤時間往地盤工作，當中一半工友通勤時間與薪酬待遇不對等。

對不少工程申請輸入外勞，港九電器工程電業器材職工會理事長駱癸生稱，不少本地工人較不願到很遠的地盤工作，若無可避免輸入外勞，應安排於偏遠地盤，如機場三跑、蓮塘香園圍，讓本地工人集中處理市區工程。香港機電業工會聯合會主席張永豪指政府應專門為欠缺人手的工種加強本地培訓，而非靠輸入外勞。張提到機電業面對斷層，最缺40至50多歲工人，料難解決問題，但長遠最重要有年輕人入行，盼政府改善機電業形象、待遇等吸引年輕人入行。

青黃不接 盼改形象待遇吸青年

張指疫情對機電業影響不算大，因日常維修仍要繼續，防疫工程亦增加，更有不少人轉職入行，例如失業導遊、飲食業員工，以中年為主，但整體仍面對人手老化，有工人因體能問題減少工作日數。