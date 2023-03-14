港聞

港聞二

海外護士免試註冊 護專促護管局把關

【明報專訊】醫衛局日前向立法會提交文件，建議增設不同途徑引入海外護士，其中特別註冊或登記的護士，服務一定年期並獲僱主認可，可免試正式註冊或登記。香港護理專科學院內務副院長馮玉娟表示，若只靠僱主評核資格，或致護士服務水平不一，認為人手質素須由香港護士管理局把關，並建議設立認可院校名單等，以便劃一水準。醫衛局長盧寵茂則稱，目前正諮詢各專業團體，現階段不宜逐個意見回應。

香港護士管理局回覆查詢時稱，一直與政府保持密切聯繫，探討各種有助提升業界專業水平和確保有足夠人力資源的途徑；管理局將討論修訂《護士註冊條例》的內容。

籲設認可院校名單確保質素

馮玉娟昨在港台節目《千禧年代》受訪時表示，各地培訓護士情况各異，例如培訓時間長短、入學資格等，建議設立認可院校名單，並定時更新，以確保課程符合香港要求。馮又建議要求申請人提供僱主或院校推薦信，申請人亦應自行呈報過往曾否涉及違規情况。她不認同只靠僱主評核特別註冊或登記護士能否正式執業，認為要交由護士管理局把關，相關部門可再研究須否設立額外考試以保障服務水準。

議員倡設時限名額 保障本地護士

立法會勞工界議員周小松在同一節目稱，港府應就引入海外護士設立時限及限額，並應確保本地護士就業機會不受影響；他指本港中長期仍要透過工作環境或待遇、加強培訓本地護士，以解決人手問題。對於各地培訓模式或有異，周建議可讓本港護士負責風險較高的醫療程序，以符合市民的要求及期望。

盧寵茂昨出席屯門地區康健中心開幕禮，他於活動後被問及對護專建議的看法時，回應稱正諮詢各專業團體，強調諮詢途徑很清晰，也不宜透過大氣電波溝通，相信有更好、更專業途徑溝通。

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