55%照顧者以老護老 社聯倡樂齡科技減負擔

長者感沒用 11年多一倍

由本地及海外學者、醫護及社福專業組成的研究團隊，於2021年4月至2022年9月期間，透過電話或面談訪問了151名年齡95歲或以上長者的照顧者，結果顯示，調查涉及的長者中，逾80%年齡介95至99歲，近20%為100歲或以上；受訪照顧者超過55%為65歲或以上。研究亦發現，長者的身心狀態較2011年同類研究差，當年有近90%長者可在室內行動，近70%能上10級樓梯，但今次研究兩者分別降至48%及13%；逾60%長者感覺愈老愈沒用，較2011年研究升近一倍；另有近40%長者和過半數照顧者曾經歷社交孤立，即一個月內接觸少於兩名親友。

照顧者稱科技助溝通 紓孤獨感

與家庭傭工同住的96歲甄婆婆，樂於使用智能電話及平板電腦，經常與家人視像通話，亦會上網看粵曲短片及打麻將。受腳痛困擾的甄婆婆說，疫情期間未能外出打牌，故轉玩網上版，笑言「連腳痛都會忘記」。女兒陳女士稱，雖然不是與母親同住，但會每天聯絡，母親有時亦會主動撥打視像通話，「覺得佢好叻」，認為科技有助家人之間溝通，減少長者孤獨感。

學者：未來7年 解人口老化關鍵

香港大學秀圃老年研究中心院士及匯智研究中心總監張筱蘭稱，受生育率及死亡率下降影響，人口老化已成主要社會問題，有如「計時炸彈」。她指出，2030年本港每3人將有1人的年齡為60歲或以上，認為未來7年是改變的關鍵時刻。

社聯建議政府可從基層醫療及樂齡科技入手，例如設地區基層醫療發展基金，推行預防慢性疾病及培養健康生活習慣的項目，以及鼓勵長者和照顧者善用賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務，租用日常生活輔助器具，租金會視乎家庭每月收入而定，一般約150至250多元。