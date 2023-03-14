鍾劍華梁振英和解 誹謗案終止聆訊

鍾撤文 付10萬和解金

原告為梁振英，被告依次為鍾劍華及營運「立場新聞」的公司Best Pencil（Hong Kong）Limited。高院昨日開庭處理梁與「立場」公司之間的訴訟，惟「立場」沒有律師代表出席聆訊。梁振英一方表示，與鍾劍華簽署同意傳票及和解，並公布澄清啟事；就「立場」的訴訟申請無限期押後。

法官指出，案件原本排期今年8月7日開審，預料15日審期，鍾劍華和梁振英已和解，「立場」自去年中沒有律師代表，而且公司不再運作，董事全部辭任。

法官提到，公司董事之一鍾沛權2021年辭去「立場」總編輯職務，另一董事蔡東豪被通緝，考慮到上述因素，且涉事文章下架，決定永久終止聆訊，亦不就是次聆訊作訟費命令。

【案件編號：HCA 1993/18】