鍾劍華梁振英和解 誹謗案終止聆訊

【明報專訊】理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華2018年撰文提及前特首梁振英和「小桃園飯局」等，翌年被網媒「立場新聞」轉載，梁振英其後入稟高等法院控告鍾和「立場」誹謗，原定今年8月開審。鍾劍華上周在facebook發表「澄清啟事」撤回涉事文章，並向梁振英支付10萬元和解金，梁振英接受澄清及撤銷民事訴訟。高院法官歐陽桂如昨因應梁一方申請，稱雙方達成和解，而「立場」早前已無法律代表，下令永久終止聆訊。
鍾撤文 付10萬和解金
原告為梁振英，被告依次為鍾劍華及營運「立場新聞」的公司Best Pencil（Hong Kong）Limited。高院昨日開庭處理梁與「立場」公司之間的訴訟，惟「立場」沒有律師代表出席聆訊。梁振英一方表示，與鍾劍華簽署同意傳票及和解，並公布澄清啟事；就「立場」的訴訟申請無限期押後。
法官指出，案件原本排期今年8月7日開審，預料15日審期，鍾劍華和梁振英已和解，「立場」自去年中沒有律師代表，而且公司不再運作，董事全部辭任。
法官提到，公司董事之一鍾沛權2021年辭去「立場」總編輯職務，另一董事蔡東豪被通緝，考慮到上述因素，且涉事文章下架，決定永久終止聆訊，亦不就是次聆訊作訟費命令。