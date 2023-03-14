涉假冒日本口罩售政府 供應商否認違商品例

被告為柏迪環球有限公司、劉溱洺（又名劉君明，40歲，圖）及張嘉傑（36歲）。據悉，劉是柏迪環球董事，張是公司職員。

海外證人臨時缺席 明商應對

控罪稱，3名被告於2020年7月9日至8月18日期間，在營商過程或業務進行中向物流服務署供應約1250萬個口罩，應用了虛假商品說明，即日本生產（Inspire Japan株式會社）Yokoi Sada Co.Ltd & Mizu Variety Co.Ltd 。

控方稱，上述日本公司的董事為控方證人，惟他在上周發電郵稱未能出庭作供，直到今年8月才有空。法官認為，現時情况不清晰，不肯定該證人最終會否作供，將案件押後至明天，以決定是否押後審訊、或是聽取部分證供。

翻查報道，物流服務署前年入稟高院控告柏迪環球及劉君明。原告稱柏迪環球作出具欺詐成分的失實陳述，要求退還9775萬元或由法庭所訂定損失。

【案件編號：DCCC 890/21】