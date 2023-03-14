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鄧勵東控自稱三合會 臥底警：東哥說做黑幫低調點

【明報專訊】警方多年前在元朗展開臥底行動，被捕者包括曾任特首選委、綽號「田雞東」的元朗區議員鄧勵東，以及7名懷疑和勝和成員及高層，被控自稱三合會成員或幹事、以三合會成員身分行事等共12罪。其中一人早前認罪，餘下7人不認罪，昨在區域法院受審。卧底警員供稱，被稱「東哥」的男子曾與「囝囝」張銓漢表示，「我哋做黑社會低調啲都啱，𠵱家唔同以前」。案件今續審。

7名不認罪被告為胡學霖、張銓漢、鄧勵東、郭贊財、文冠榮、黃繹維及張允耀。承認事實稱，除了鄧外，卧底警員在認人手續中認出其他被告。

卧底警員任延峰供稱，2016年隸屬新界北反三合會行動組期間參與代號「飊風」的卧底行動，奉命滲透元朗的銀湖芬蘭浴室。及後他根據報紙的招聘啟事，到上址應徵侍應及接待員。

對話者：你估我勝和攞正牌咩

任續稱，2016年11月21日「我喺水池入面工作」，法官葉佐文聞言詢問「你係咪企係水入面？」稱要清楚表達位置，以免混淆。任其後更正為在水池附近範圍做接待，犯人欄內有人掩面失笑。

任又稱，當日胡與黃在水池旁對話，黃稱「我唔會唔認自己係勝和」。胡回應「我勝和跟囝哥係人都知，無得唔認」。同年12月16日，任在水池旁聽到張銓漢與「東哥」對話，張稱「我叫咗日本仔幫我帶隊去，你估我勝和攞正牌咩，我送咗個花牌過去」；在「東哥」回應後，向任稱「細路，我教你，做人最緊要低調，知唔知呀！」任今續作供。

12項控罪指稱，胡學霖、張銓漢、鄧勵東、郭贊財及黃繹維於2016年11月至翌年5月期間，在元朗的銀湖芬蘭浴室內一次或多次聲稱是三合會社團的成員。張銓漢另被控2017年6月15日在銀湖內聲稱是三合會社團的幹事。文冠榮及張允耀則被控於2017年2月9日，連同張仲榮在銀湖內以三合會社團成員身分行事。至於，同案被告張仲榮早前承認「聲稱是三合會社團的幹事」等3罪，連同另案控罪一併判刑，判監32個月20天。

【案件編號：DCCC 140、620/19】

相關字詞﹕卧底警察 區域法院 區議員 元朗區 自稱三合會成員 黑社會

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