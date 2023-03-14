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祖屋祖墳專人24小時值守 李家後人仍居村內

【明報專訊】去年中共二十大後，原本可入屋遊覽的李家祖屋突然封禁。村落周圍用鐵網完全圍擋，任何能抵達祖屋的道路晝夜有人值守，靠近拍照便會被驅趕。老宅門前平地上架滿了監控設備，再無閒人能靠近。

說起李強，東岙村的人都會打開話匣。不少村民透露，2017年擔任上海「一把手」以前，李強每年農曆新年初三都會回村，到祖屋後山的家母阮秀蓮墳上祭拜。他們說滿山的墳中，「有人把守的，就是李強家的」，據稱李母和李家先祖墳墓，如今每一座都有專人24小時看守，嚴禁村外人靠近。去年6月上海從封城陰霾中走出，如釋重負的李強，那時也曾回村拜墳。村裏的老人都說，李強回鄉較低調，很多時「只帶一名便衣」隨行。

李強親妹家鄉經營綠色農業

阮秀蓮於20多年前過世，李父兩年後再婚。李父育有一兒兩女，李強兩個妹妹如今都在外經商，大妹近年在瑞安周邊參與經營綠色農業，透過會員制銷售有機農產品。不同於子女，如今已近90歲的李父與家鄉聯結更為緊密，時常回村鎮看望長輩與舊友，甚至保持着每年10月23日回鎮趕集的習慣。與李家沾些親的村民說，去年李父回村時曾「專門過來探望我家奶奶」，「按輩分，他（李父）要叫她一聲『嬸』呢」。

李家祖屋幾百米外，一幢風格明顯不同於周圍村房的3層建築，在村裏格外醒目，紅色的外牆和白色的窗沿，看上去粉刷才沒多久，房子前前後後共幾十扇窗戶，即使白天也全部窗簾緊閉，門庭前的監控攝影機對準裏裏外外的方位。當地人指，裏面住的是李強的堂兄李福榮及其家人。李父唯一的親哥（即李強大伯），其家族至今仍居村內。有村民說，李強的大伯母目前住在紅房子裏養老，因身體不好「幾乎不出門」，這家人近年也「很少跟我們（村民）來往了」。

李父物業多監控鏡頭 居民：曾有人破壞樹木

在馬嶼鎮主街道三馬東路上，一棟聯排4層白色小樓，多名鄰里稱至今仍屬李父產權。該址門前架有大量監控鏡頭，部分設備可追蹤拍攝過路者。附近居民指，事因前兩年該址門前曾發生人為破壞樹木事件，戶主「覺得風水不好」，後來當局在此安裝大量攝像頭保護。

一名李強的鎮上舊友說，當年李強任職浙江省民政廳農村救濟處時，自己時常跑去其辦公室「找他玩」，直到後來就「接觸不到了」，笑稱「早知道，當年就抱他大腿了」。鎮上有老人也說，李強在浙江溫州做市委書記時，有個舊同學曾找他不果，後來李強轉往江蘇任省委書記，有次去當地丹陽一個眼鏡城視察，恰巧遇到在那開店的該舊同學，兩人攀談時，舊同學透露營生不易，稱李強對此表示關切。

（2023全國兩會）

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