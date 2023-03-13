採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？

過去不論是採訪各省代表團，還是追趕大會堂的代表，始終是一個能近距離接觸和觀察國家最高機構的窗口，而且政府本來有一些說話也意在對外（媒）發表。但想想今年的經歷……我想，至少也可以約訪代表們吧？那位行家不以為然，表示不一定要透過大會系統預約，「透過私人聯繫也可以找到代表」。他還說：「我們公司基本上也就是少數的去，大部分找幾個代表打電話，講講提案。」如此出幾篇稿。

隨後，他又慨嘆一句，「像我們公司也差不多被排除在外了，沒幾個人有證」。他說的證件，指國家新聞出版署發出的記者證。現時在內地做記者，首先要考資格試，通過後取得新聞採編從業資格證，「這還不算記者證」，對方說，之後還要由報館去申請記者證，而發放記者證是政府的一項行政權力，「發不發，還得看你家報社」。

旁邊的行家B入行4年，剛考完資格試，連從業資格證都尚未拿到手。在內地很多記者與她一樣，做了多年卻沒國家頒發的記者證。沒有記者證則不能申請採訪兩會，因此，她所在的報館只有少數人能正式申請。「當然，體制內的媒體很重視兩會，不會存在派不出人的情况。」

回到最初的話題，行家A最後說了一句，「其實作為記者，還是有在現場的意義的」。

明報記者

（2023全國兩會）