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丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示

【明報專訊】新任國務院總理內閣昨日出爐，中共中央政治局常委丁薛祥，以及3名政治局委員何立峰、張國清和劉國中獲全國人大表決通過，出任國務院副總理。有分析認為，今屆領導層多新面孔，欠缺在國務院工作的經驗，但「黨強政弱」已是明顯趨勢。十四届全國人大一次會議今日閉幕，國家主席習近平將發表講話，對新一屆國家機關工作人員提出期許。總理李強亦將在閉幕會後召開首場中外記者會。

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、 沈燕媚 明報記者北京——香港連線報道

昨日上午，在十四屆全國人大一次會議第五次全體會議上，經投票表決，在中央政治局排名第六的丁薛祥，2946張有效票中，得到2944票贊成、2票棄權。其他3名副總理，前發改委主任何立峰獲2943票贊成，3票反對；前遼寧省委書記張國清、前陝西省委書記劉國中獲全票贊成。

料丁任常務副總理 何立峰掌經濟

劉國中主文教 張國清管農商

根據國務院分工，預料丁薛祥將接替韓正職責，出任常務副總理；何立峰將接棒劉鶴，主管經濟、金融、工業事務等；劉國中負責教育、衛生、文體等；張國清負責農業、商務等。

時事評論員劉銳紹指出，今屆國務院新班子「習家軍」色彩濃厚，如近年經常伴習近平出入重要場合的何立峰、丁薛祥，在福建時期的舊部王小洪等，這些主將都與習關係密切。值得關注的是，4名副總理都是首次就任的「新面孔」，且李強和料將任常務副總理的丁薛祥均沒有國務院工作經歷，未必熟悉國務院原有運作，相信需要一定的磨合過程。

劉銳紹：「南北院之爭」不再

隨着黨和國家機構改革將逐步落實，劉指出，「黨強政弱」是明顯趨勢，國務院負責執行協調的角色更強，加上習已全面主導黨政軍系統，缺乏崗位經驗的新人緊隨習指示辦事，也有利於其凝聚力量，提高辦事效率，過去10年出現的「南北院之爭」（中南海南院是黨中央機關，北院為國務院機關）不會出現。

昨日會議同時選出5名國務委員，包括新任國防部長、中央軍委委員李尚福，連任公安部長的王小洪、新任國務院秘書長吳政隆、貴州前省委書記諶貽琴，以及連任外長的秦剛。

「軍二代」李尚福履新防長 2018遭美制裁

此外，昨日亦選出的各個部委首長。在國務院轄下26個部委，只有國防部和發改委一把手換新人上場，其他24個部委首長都是連任。其中國防部長由中央軍委委員、陸軍上將李尚福履新，原部長魏鳳和上將已年滿69歲。何立峰舊部、「閩系」出身的安徽省委書記鄭柵潔，履新國家發改委主任，原主任何立峰為現任中央政治局委員、國務院副總理。

64歲的李尚福，1982年畢業於國防科技大學，曾擔任中央軍委裝備部長以及載人航天項目的負責人，2018年被美國制裁。李尚福是「軍二代」，父親李紹珠曾任鐵道兵西南指揮部副司令。

多人具軍工背景 劉：顯重國安

今屆新班子中不少人具國防科技工業的背景，如軍工出身的劉國中、曾掌舵中國兵器工業集團公司的張國清，航天科工系統出身的李尚福。劉銳紹認為，「明顯在國內外環境下，人事配備更側重國家安全」。

（2023全國兩會）

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相關字詞﹕國務院 丁薛祥 習近平 總理 兩會

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