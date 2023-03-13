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京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士

【明報專訊】本次全國兩會透露國家將加強推動科技創新、培育壯大戰略新興產業的信號，作為近年方興未艾的無人駕駛產業，北京亦莊新城已啓動試驗近兩年。本報記者近日到這個「未來之城」試乘「無人駕駛的士」，體驗把安全交給人工智能的感受。

無人巴士售賣配送車隨處見

亦莊新城街道上隨處可見正在測試和營運的自動駕駛汽車，當局數據顯示，目前有逾250輛自動駕駛的士提供服務，以及北京首條載人營運的無人駕駛巴士線，街上的無人售賣車讓消費者掃碼即可購物，還有無人配送車充當速遞員。

體驗當天，記者以內地手機號碼註冊「蘿蔔快跑」App後約車，上車後，在車輛後座屏幕輸入驗證碼確認身分，即可下令起行。過程中，屏幕會顯示路况以及識別進入車道範圍內的交通目標、行人或非機動車，類別和數量都能分辨。

配安全員 緊急情况人工接管

雖說是無人車，但目前政策仍規定無人車必須配有安全員，遇到緊急情况時，需安全員人工干預接管車輛。今次體驗全程5.2公里的車程，在11分鐘內結束。以記者體驗來說，車輛轉向、掉頭平穩，在前方車輛少的時候車速會加快，不過第四代無人車一旦識別到障礙物，會出現急煞停，有較強的頓挫感。第五代無人車則在穩定性上有較大提升。

「蘿蔔快跑」是百度營運的平台，去年12月獲准在亦莊新城測試。記者隨後參觀百度「5G雲工作人員」辦公室，大屏幕顯示汽車端當前狀况，及實時數據。工作人員表示，若前方出現事故、紅綠燈失靈等情况，車輛需繞行或無法精準識別交警的手勢時，則要安全員遠端接管。

據《北京日報》，亦莊新城接下來將再建100平方公里示範區，逐步擴展到全市500平方公里的範圍，需投入的基礎和產業項目，投資額以千億計。

明報記者

（2023全國兩會）

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