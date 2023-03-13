駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國

康義表示，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，去年面對複雜局面和困難，在推動高質量發展上沒有鬆懈，總體取得非常明顯的成效。

「中國對外開放的大門也愈開愈大，中國的朋友愈來愈多。」康義說，最近很多國際商會，還有一些跨國公司紛紛表示，中國不是多選題，而是必答題。去年，中國和「一帶一路」沿線國家的貿易增長19.4%，中國仍是世界上第一大貿易國。「這個月（3月）7號，海關總署已經發布了外貿數據，在沒有發布之前有很多猜測，說外貿會斷崖式下降，連下降40%之類的數字都出來了。」康義說，現在大家拿到數據，中國的進出口僅下降了0.8%，其中出口還增長0.9%。

王廣華促增能源礦產開發

另外，自然資源部部長王廣華昨日在同一場合表示，當前中國一些主要的礦產對外依存度較高，新能源、新材料礦產的需求也在快速增長，所以必須採取措施，加強國內礦產的勘查開發和增儲上產，確保能源資源、重要的產業鏈和供應鏈安全。他提出今年將主要從3方面推進相關工作。一是要啟動新一輪的找礦突破戰略行動；二是完善吸引社會資本投入礦產勘查開發的相關政策，陸續出台政策營造良好的市場環境，鼓勵和吸引社會資本投入找礦行動；三是強化礦產勘查的科技支撐。

（2023全國兩會）