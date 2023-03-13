嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求

高志丹稱，足球、籃球、排球「三大球」集體球類項目，參與人口多，社會影響力大，深受民眾特別是青少年喜愛。較長一段時間以來，中國「三大球」特別是男子項目發展不盡如人意，男足水平一路下滑，足球業內甚至出現了諸多亂象，這與中共中央、全國人民的要求和期盼形成強烈反差。高志丹強調「三大球要搞上去，這是一個體育強國的標誌，也是我國加快建設體育強國必須補上的短板」。

中國足球近日掀起反腐風暴，從去年11月26日男足原主教練李鐵被查後，短短兩個多月，足壇已有3名足協高管、1名教練和俱樂部董事長被查。

「重走長征路」精神 振興三大球

針對足球領域的問題，高志丹表示，當局一直在深刻反思研究解決辦法和途徑，準備從思想教育、作風建設、深化改革、抓好當前工作等方面系統施治，以「重走長征路」的精神，紥實做好「三大球」的各項工作。

高志丹還強調，要以「猛藥去痾、重典治亂」的決心，聚焦當前「三大球」工作中存在的精神不振、正氣不足、作風不硬等突出問題。堅決打擊、嚴厲懲處足球及其他領域的腐敗和「假賭黑」問題，全面修復重構「三大球」健康持續發展的良好生態。

摒急功近利 塑後備人才

高志丹表示，要打好足球翻身仗，必須強基固本，積極支持培育青少年足球俱樂部的發展，在政策、經費、人才等方面給予「社會足球」更多的支持和保障，要堅決摒棄急功近利的心態，打造後備人才培養和成長的路徑和通道。

此外，在全民健身方面，高志丹指出，近年來全民健身蓬勃發展，群眾健身場所「有沒有」、 健身設施「好不好」以及體育場館「開不開」的問題得到極大改善。高志丹還談到加強青少年體育工作的問題，「開展兒童青少年科學健身普及和體質健康干預，讓更多的孩子們跑起來、動起來、跳起來，助力解決『小胖墩』、『小眼鏡』等體質問題」。

後冬奧時代：

續推「冰天雪地亦金山銀山」

談及後冬奧時代冰雪運動的發展，高志丹表示，要繼續深入實施冰雪運動「南展西擴東進」戰略，持續鞏固和擴大「帶動三億人參與冰雪運動」的成果。「冰雪運動既要為國爭光，也要為民增利。」

高志丹表示，要深入踐行「冰天雪地也是金山銀山」的理念，協調推進各地政府繼續出台支持冰雪產業發展和促進冰雪消費的政策和措施，培育壯大冰雪競賽表演、冰雪服務行業等新業態。

明報記者

（2023全國兩會）