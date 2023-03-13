港聞

港聞一

嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求

【明報專訊】十四屆全國人大一次會議昨日舉行第三場「部長通道」採訪。國家體育總局局長高志丹受訪時表示，過去一段時間，國家男子足球發展不盡人意，足球業內甚至出現諸多亂象。他表明，要以「猛藥去痾、重典治亂」的決心，堅決打擊嚴厲懲處足球及其他領域的腐敗和「假賭黑」問題，重構「三大球」健康持續發展的良好生態。

高志丹稱，足球、籃球、排球「三大球」集體球類項目，參與人口多，社會影響力大，深受民眾特別是青少年喜愛。較長一段時間以來，中國「三大球」特別是男子項目發展不盡如人意，男足水平一路下滑，足球業內甚至出現了諸多亂象，這與中共中央、全國人民的要求和期盼形成強烈反差。高志丹強調「三大球要搞上去，這是一個體育強國的標誌，也是我國加快建設體育強國必須補上的短板」。

中國足球近日掀起反腐風暴，從去年11月26日男足原主教練李鐵被查後，短短兩個多月，足壇已有3名足協高管、1名教練和俱樂部董事長被查。

「重走長征路」精神 振興三大球

針對足球領域的問題，高志丹表示，當局一直在深刻反思研究解決辦法和途徑，準備從思想教育、作風建設、深化改革、抓好當前工作等方面系統施治，以「重走長征路」的精神，紥實做好「三大球」的各項工作。

高志丹還強調，要以「猛藥去痾、重典治亂」的決心，聚焦當前「三大球」工作中存在的精神不振、正氣不足、作風不硬等突出問題。堅決打擊、嚴厲懲處足球及其他領域的腐敗和「假賭黑」問題，全面修復重構「三大球」健康持續發展的良好生態。

摒急功近利 塑後備人才

高志丹表示，要打好足球翻身仗，必須強基固本，積極支持培育青少年足球俱樂部的發展，在政策、經費、人才等方面給予「社會足球」更多的支持和保障，要堅決摒棄急功近利的心態，打造後備人才培養和成長的路徑和通道。

此外，在全民健身方面，高志丹指出，近年來全民健身蓬勃發展，群眾健身場所「有沒有」、 健身設施「好不好」以及體育場館「開不開」的問題得到極大改善。高志丹還談到加強青少年體育工作的問題，「開展兒童青少年科學健身普及和體質健康干預，讓更多的孩子們跑起來、動起來、跳起來，助力解決『小胖墩』、『小眼鏡』等體質問題」。

後冬奧時代：

續推「冰天雪地亦金山銀山」

談及後冬奧時代冰雪運動的發展，高志丹表示，要繼續深入實施冰雪運動「南展西擴東進」戰略，持續鞏固和擴大「帶動三億人參與冰雪運動」的成果。「冰雪運動既要為國爭光，也要為民增利。」

高志丹表示，要深入踐行「冰天雪地也是金山銀山」的理念，協調推進各地政府繼續出台支持冰雪產業發展和促進冰雪消費的政策和措施，培育壯大冰雪競賽表演、冰雪服務行業等新業態。

明報記者

（2023全國兩會）

上 / 下一篇新聞

丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
8專委會名單通過 人大今閉幕
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
中國憲政架構圖
中國憲政架構圖
奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常
奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」
大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」
市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」