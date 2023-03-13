醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」

醫療站啟用以來共收到約33.8萬次入住竹篙灣患者的電話熱線查詢，提供約9.4萬次遙距診症及約10.2萬次外展服務，高峰期有逾20名醫生、80名護士及40名文職人員駐守。黎靖匡稱，醫療站成立初期不少醫護都感壓力，加上當時新冠重症比例高，有小量同事因擔心安全而退出，但隨着對疫症的認識增多，加上醫療站為隔離者設遙距醫療服務，其後再無同事退出。他說自己最初也有猶疑，太太亦擔心其安全，但他希望為香港出一分力，決定「頂埋佢」。

醫站醫生從無退念 「醫生都崩潰病人怎辦？」

有市民曾笑稱竹篙灣隔離設施為「糟糕灣」，黎稱初期工序未算流暢，加上有大量確診者入住，導致有市民延誤離營，但經過與民安隊等不同部門協作及分工，入營及離營等流程得以改善，反而獲市民讚賞。他續稱，今年1月底撤銷隔離令後，不少市民自願到竹篙灣隔離，可見後期市民已改觀。同樣伴隨醫療站成立至停運的醫療站負責醫生梁燕儀稱，初時擔心自己會帶病毒回家感染家人，故會獨自進餐，「試過兩個月自己食飯」。家裏亦分潔淨區及污染區，每次回家會脫下外套及放下手袋，沿路不觸摸任何東西直接入洗手間，其母同時用1:99稀釋漂白水清潔地面。被問及曾否有一刻打算退出，她說「冇諗咁多」，稱如果連醫生都崩潰，「那些病人怎麼辦呢？」