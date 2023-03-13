港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想

是否建新址需視顧問公司建議

政府本月初曾就可行研究招標舉行簡介會，孫宇萬在會上介紹研究具體要求。他稱當日有20多家公司代表出席，形容市場反應理想，有信心會有符合要求的顧問公司投標。

擬建超算中心的營運及收費方式待定，理大現時不少研發團隊購買內地超算中心服務，理大副校長（研究及創新）趙汝恒說，服務收費模式各異，主要按運算速度、數據量等釐定，舉例他的一名學生使用北京超算中心，收費是每小時計。趙認為收費模式值得政府深入研究。

孫宇萬稱，政府未定收費方式，會要求顧問公司提出建議時，要確保日後收費水平「合理及公平」。

營運方式收費待定 冀規模逐年增

政府在招標文件要求顧問公司推測本港未來7年、每年業界對超算中心運算能力、儲存容量及網速的需求。孫宇萬解釋，設立超算中心需時前期準備，再計及4至5年運作期及儀器更換時間，因此訂出7年的框架。

至於為何要「逐年」調查及研究，孫解釋超算中心投資量不小，以鄰近地區為例，要興建一個算力達1000P的人工智能超算中心需數十億港元的投資，因此政府冀以「循序漸進」方式發展，逐年遞增規模、「不是一次過做落去」。