資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三

明報記者 鄭律銘

算力勝一般電腦百萬倍 可補大學不足

不少人對「人工智能超算中心」概念陌生，孫宇萬解釋，超算中心作用是提供「強大、很高效能的算力」，一般電腦速度約每秒10億次運算，超級電腦則可達每秒1萬億次運算甚至千萬億次運算，兩者運算速度差距可達100萬倍以上。

孫表示，人工智能現時用途非常廣泛，例如有企業採用聊天機械人處理客戶服務對答，日後亦可用人工智能處理複雜基因數據、研製新藥物等，而本港日後若有超算中心，便可向科研企業或學界提供「算力」，助其處理更複雜及更精準運算。

港科研樽頸 大學需外購輪候算力

孫宇萬稱，政府欲發展超算中心其一原因，是本港大學及科研機構面對算力樽頸。他解釋，大學的超算設備算力一般少於1P（PetaFLOPS），而超算中心運算能力可達100P、200P甚至1000P。他說過去有不少業界或大學研究人員向他反映，現時機構內算力資源不敷應用，部分大學或會付費向海外或內地的算力中心「購買算力」，但往往需時輪候，有時可達數個月，對科研一定會有窒礙。

孫指出，本港超算中心日後將以本地大學、研發中心、政府部門、研發企業為服務對象，目的是加強其研發能力。他形容，政府研究在港設超算中心，除了為機構提供算力，亦希望可藉此吸引頂尖科研人才來港及留港，以及吸引企業落戶，「是一件有策略性的事」。他又引述研究報告反映，今年起至2030年，全球人工智能市場預計會達1.8萬億美元（約14萬億港元）、每年增長率達37%，發展空間大，「香港要在這方面發展，就一定要有算力的基礎」。

全球多地均早已設立超算系統（見表），本港現時方發展是否太遲，孫宇萬形容，本港近年科研發展迅速，創科人口由3.5萬增至4.5萬，關於人工智能的論文，被引用或有影響力的排名在全球排第三，形容是正當其時。

理大：可提升研究質量 長遠運算需求樂觀

超算服務發展對本港學界影響尤甚。香港理工大學副校長（研究及創新）趙汝恒接受本報訪問，稱人工智能運算涉及輸入數據到電腦系統讓機器「學習」，現時本港仍未設立大型超算中心，學界及業界往往要各自建立運算設備，例如是購置圖形處理器（GPU）、拼接多部電腦做平行運算（parallel computing）、運用分佈式計算框架（distributed frameworks）將數據分佈到多部電腦處理。

趙汝恒以理大為例，校內學生或研究團隊有付費採用內地超算中心服務，但受距離等因素影響，數據傳送或不穩定、數據由內地出境亦受法規限制，他認為本港日後若有超算服務，將有助在質及量提升本港研究水平。趙稱，近兩年本港學界的人工智能研發「非常活躍」，亦有不少跨學科合作，他負責的研究項目亦有運用人工智能，透過分析不同場地數據調節製冷器效能，以開發建築物的節能系統，認為本港長遠對運算需求樂觀。