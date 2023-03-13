資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三

【明報專訊】人工智能熱潮勢不可當，特區政府近年大力推動創科發展，正研究在港設立人工智能超算中心，為大學及科研企業提供「算力」。超算中心為何物、政府緣何發展超算中心？政府資訊科技總監辦公室產業發展部高級系統經理孫宇萬接受本報訪問稱，設立超算中心屬「策略性措施」，冀豐富本港人工智能產業，吸引人才及企業落戶，又形容本港現時發展不會太遲，而是正當其時。
明報記者 鄭律銘
算力勝一般電腦百萬倍 可補大學不足
不少人對「人工智能超算中心」概念陌生，孫宇萬解釋，超算中心作用是提供「強大、很高效能的算力」，一般電腦速度約每秒10億次運算，超級電腦則可達每秒1萬億次運算甚至千萬億次運算，兩者運算速度差距可達100萬倍以上。
孫表示，人工智能現時用途非常廣泛，例如有企業採用聊天機械人處理客戶服務對答，日後亦可用人工智能處理複雜基因數據、研製新藥物等，而本港日後若有超算中心，便可向科研企業或學界提供「算力」，助其處理更複雜及更精準運算。
港科研樽頸 大學需外購輪候算力
孫宇萬稱，政府欲發展超算中心其一原因，是本港大學及科研機構面對算力樽頸。他解釋，大學的超算設備算力一般少於1P（PetaFLOPS），而超算中心運算能力可達100P、200P甚至1000P。他說過去有不少業界或大學研究人員向他反映，現時機構內算力資源不敷應用，部分大學或會付費向海外或內地的算力中心「購買算力」，但往往需時輪候，有時可達數個月，對科研一定會有窒礙。
孫指出，本港超算中心日後將以本地大學、研發中心、政府部門、研發企業為服務對象，目的是加強其研發能力。他形容，政府研究在港設超算中心，除了為機構提供算力，亦希望可藉此吸引頂尖科研人才來港及留港，以及吸引企業落戶，「是一件有策略性的事」。他又引述研究報告反映，今年起至2030年，全球人工智能市場預計會達1.8萬億美元（約14萬億港元）、每年增長率達37%，發展空間大，「香港要在這方面發展，就一定要有算力的基礎」。
全球多地均早已設立超算系統（見表），本港現時方發展是否太遲，孫宇萬形容，本港近年科研發展迅速，創科人口由3.5萬增至4.5萬，關於人工智能的論文，被引用或有影響力的排名在全球排第三，形容是正當其時。
理大：可提升研究質量 長遠運算需求樂觀
超算服務發展對本港學界影響尤甚。香港理工大學副校長（研究及創新）趙汝恒接受本報訪問，稱人工智能運算涉及輸入數據到電腦系統讓機器「學習」，現時本港仍未設立大型超算中心，學界及業界往往要各自建立運算設備，例如是購置圖形處理器（GPU）、拼接多部電腦做平行運算（parallel computing）、運用分佈式計算框架（distributed frameworks）將數據分佈到多部電腦處理。
趙汝恒以理大為例，校內學生或研究團隊有付費採用內地超算中心服務，但受距離等因素影響，數據傳送或不穩定、數據由內地出境亦受法規限制，他認為本港日後若有超算服務，將有助在質及量提升本港研究水平。趙稱，近兩年本港學界的人工智能研發「非常活躍」，亦有不少跨學科合作，他負責的研究項目亦有運用人工智能，透過分析不同場地數據調節製冷器效能，以開發建築物的節能系統，認為本港長遠對運算需求樂觀。