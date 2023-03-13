傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變

去年香港回歸25周年時，丁薛祥曾陪同國家主席習近平到香港視察。港區人大代表團副團長陳勇表示，丁薛祥有參與過人大貴州團對《港區國安法》的討論，認為丁薛祥過往曾任多個重要職務，包括中央辦公廳主任，對政府工作有全方位涉獵。另一代表團副團長吳秋北則認為，不論日後主管港澳事務的官員誰屬，中央對香港一國兩制的重視、希望香港發展得更好的初心，一直貫徹。

港澳辦升格否 吳秋北：夏寶龍出任時已升格

國務院改革方案未如外界預期提及港澳辦，有報道稱兩會後將公布改革方案，馬逢國說不宜評論傳言，但相信中央政策與時俱進，若針對香港未來發展而需要調整，都會是向好，認為中央對港政策不存在強硬或懷柔，而是視乎香港情况，該果斷時就會果斷。

問到港澳辦日後是否「升格」，吳秋北表示，自從時任全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，港澳辦已升格，認為中央一向由政治局常委領導的小組專責香港事務已顯示黨中央對港重視。

李家超抵京今列席閉幕會

另外，十四屆全國人大會議今早閉幕，特首李家超昨啟程往北京，預備今早列席閉幕會，他出發前表示將會利用好不同機會向領導人反映香港狀况，希望爭取他們對於特區政策的支持。

李家超將留京至周六（18日），其間拜會中央部委和機構，8名政策局長同行。李稱超過一半局長一同上京，顯示他本人重視這次機會，到北京拜訪不同的政策領導人交換意見，並爭取多些支持特區的政策決定。

明報記者

（2023全國兩會）