港聞

港聞二

市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」

【明報專訊】環保署計劃逐步淘汰即棄塑膠，「綠惜地球」抽查及檢測市面12款聲稱「可降解」的雨傘袋，發現全部均含傳統塑膠原料，當中一半更印有回收標誌。綠惜地球指出，可降解塑膠不能與傳統塑膠一起回收，認為有誤導市民之嫌，亦反映「監管真空」，敦促政府將可降解塑膠納入規管，在本地欠缺回收可降解塑膠設施情况下，禁止入口及銷售可降解塑膠產品，並建議企業及消費者勿選購降解條件不明的產品。

綠惜促管制 環署：草案周三交

環保署回覆稱，政府將於周三（15日）提交管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的修例草案予立法會審議，涵蓋20多種常見即棄塑膠產品，包括即棄餐具、棉花棒、雨傘袋等，當中亦會將可降解塑膠納入管制。該署建議首階段管制於條例草案獲通過的6個月後實施，期望最快今年底或明年第一季實施。

綠惜地球高級項目主任張雅婷表示，該組織於去年10至11月在本港23間商場、商廈等，蒐集12款雨傘袋委託檢測機構化驗，結果顯示所有樣本均含有難以分解的塑膠原料聚乙烯（PE），但全數樣本均聲稱可降解，包括「光降解」、「自然分解」、「可生物降解」，甚至有一款聲稱「可完全分解」；12款雨傘袋中有一半印有回收標誌。

塑膠可降解物料不能一同回收

張雅婷指出，可降解物料與傳統塑膠化學成分不同，不能混在一起回收，否則會影響再造質素，甚至令再造設施損毁。她認為雨傘袋問題僅冰山一角，市面不少塑膠產品均標榜可降解或可回收，市民易感混淆。

綠惜地球職員曾以市民身分向全港43間回收環保站（前稱綠在區區）和回收便利點查詢可降解塑膠可否回收，結果22間明確表示不可回收，13間稱可以，其他答覆包括「先拍照供職員了解再決定」、「不可回收但有三角形標誌就可以」等，反映信息混亂，市民會無所適從。

張雅婷解釋，現時廣泛使用的可降解塑膠材料，需在特定條件下才可分解，例如以植物澱粉發酵製成的「聚乳酸」（PLA），需在約60℃高溫和60%濕度等環境才能降解，不能與傳統塑膠一併回收，加上本港缺乏可降解塑膠產品處理設施，敦促環保署盡快立法禁止入口、製造及銷售相關產品。

歐盟台灣禁部分可降解塑膠

近年外地已陸續禁用可降解塑膠，歐盟成員國2021年已禁用氧化式可分解塑膠；台灣上月亦公布今年8月起禁用PLA可降解塑膠餐具，並將PLA列為「一般即棄塑膠」。

上 / 下一篇新聞

丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
8專委會名單通過 人大今閉幕
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
中國憲政架構圖
中國憲政架構圖
奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常
奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」
大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」