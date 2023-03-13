市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」

綠惜促管制 環署：草案周三交

環保署回覆稱，政府將於周三（15日）提交管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的修例草案予立法會審議，涵蓋20多種常見即棄塑膠產品，包括即棄餐具、棉花棒、雨傘袋等，當中亦會將可降解塑膠納入管制。該署建議首階段管制於條例草案獲通過的6個月後實施，期望最快今年底或明年第一季實施。

綠惜地球高級項目主任張雅婷表示，該組織於去年10至11月在本港23間商場、商廈等，蒐集12款雨傘袋委託檢測機構化驗，結果顯示所有樣本均含有難以分解的塑膠原料聚乙烯（PE），但全數樣本均聲稱可降解，包括「光降解」、「自然分解」、「可生物降解」，甚至有一款聲稱「可完全分解」；12款雨傘袋中有一半印有回收標誌。

塑膠可降解物料不能一同回收

張雅婷指出，可降解物料與傳統塑膠化學成分不同，不能混在一起回收，否則會影響再造質素，甚至令再造設施損毁。她認為雨傘袋問題僅冰山一角，市面不少塑膠產品均標榜可降解或可回收，市民易感混淆。

綠惜地球職員曾以市民身分向全港43間回收環保站（前稱綠在區區）和回收便利點查詢可降解塑膠可否回收，結果22間明確表示不可回收，13間稱可以，其他答覆包括「先拍照供職員了解再決定」、「不可回收但有三角形標誌就可以」等，反映信息混亂，市民會無所適從。

張雅婷解釋，現時廣泛使用的可降解塑膠材料，需在特定條件下才可分解，例如以植物澱粉發酵製成的「聚乳酸」（PLA），需在約60℃高溫和60%濕度等環境才能降解，不能與傳統塑膠一併回收，加上本港缺乏可降解塑膠產品處理設施，敦促環保署盡快立法禁止入口、製造及銷售相關產品。

歐盟台灣禁部分可降解塑膠

近年外地已陸續禁用可降解塑膠，歐盟成員國2021年已禁用氧化式可分解塑膠；台灣上月亦公布今年8月起禁用PLA可降解塑膠餐具，並將PLA列為「一般即棄塑膠」。