大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵

提案建議，把廣深港短途高鐵改為即到即走、不需固定班次和座位的模式，即「高鐵地鐵化」，同時加密頻次，短途路線爭取每20分鐘一班；亦希望中鐵改善售票網站12306網站及手機程式，增加繁體中文界面，接受以香港電話號碼、境外郵箱註冊，並收發驗證碼。

不滿西九龍至廣州東仍要兩小時

蔡認為，要鼓勵外商投資，就要落實廣州至香港的「1小時生活圈」，他不滿現時西九龍至廣州東車程仍要接近兩小時，與舊日直通車相若。他說每趟車從香港到廣州之間要停4個站太多，應增加直達班次、縮短停站時間，「如果香港至廣州東可以一小時，香港人不過是當入新界？我一日坐兩轉也行」。

3月3日，港府宣布經與內地相關單位協調，並在國家鐵路集團中國鐵路廣州局集團和港鐵公司進一步商討及配合下，廣深港高鐵香港段自上周六（11日）起微調現有短途站點及逐步恢復長途服務。其中，每日首班西九龍至廣州東列車不停福田和東莞兩個中途站，全程行車時間可望縮短超過10分鐘；每日廣州南至西九龍頭班車則提前至早上7時05分。

此外，長途段將率先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東3個站點，能直達佛山西、惠州南等大灣區內高鐵站；4月1日起全面恢復長途服務，包括來往北京及上海等主要城市的跨省線。