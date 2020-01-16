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大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛

【明報專訊】中央、港府均鼓勵港青北上創新創業，新華集團亦在廣州南沙設有青創中心，由蔡冠深幼子蔡展思出任主席。「現在國家更多顧後生仔，不多顧我們這些老人家」，蔡冠深笑稱，「現在與領導拍照，年輕人站中間，我站旁邊。」

口碑仍需時積累 科大穗校成關鍵

22歲的00後蔡展思自2021年起在南沙工作，談起未來發展亦頗有心得。他說，南沙的政策推得很快，但要積累口碑仍需時間。有先行者體驗過後，可能返港講述在南沙的經驗，「好事會傳千里，如果壞事也會傳千里」。他認為，香港科大（廣州）開學是一個「標竿」，雖然現時只得研究生入讀，未來開始招收本科生時，會有更多師生過來，香港科大的學生亦有可能在南沙住較長時間，「年輕人來南沙，如果參觀團最多體驗三五日，但如果作為學生住一年就不同，可以到處去，感受什麼是內地、什麼是大灣區。住得久才更能明白內地和香港社會這種有點差異、又能相處融洽的狀態」。

除了科大（廣州），蔡展思還認為建設中的新鴻基、瑞安等地產項目亦是業內「標竿」，可帶動其他企業投資，「疫情之後，大家會開始找商機，新鴻基都入（南沙），就會有人跟住入」。他說，「看到這裏港人港稅政策不錯，或者又會試一下；後來或者會漸漸發現，這裏居住環境優美，配套也慢慢完備，樓價又不貴，香港人可能就會考慮，買來等升值也好。」若能「堆沙成塔」，南沙最終會營造出一個對港人、港資友善的氛圍。

不過，位於南沙的慶盛高鐵站目前只得每日早上一班車前往西九龍，沒有返程，港人來往仍不太方便。「如果我來寫提案，我只想慶盛多開兩班高鐵。」蔡展思笑說，「港青很實際的，如果前海方便就去前海，南沙方便就去南沙。如果慶盛站高鐵可對港青優惠半價，我想會有更多人來。」

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