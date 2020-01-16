大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」

「金融中心在疫情中並沒有停止運作，是香港的命脈。而貿易中心地位在疫情中影響亦不大。」蔡舉例，除了在岸貿易，還有大宗離岸貿易業務，不用見到貨物，但交易、結算都在香港。他強調，香港自由開放、法制完善，都是貿易中心的條件，未來亦一定要抓緊。

而在他看來，更重要的是發展現代服務業，「這不僅和廣東省要求的『高質量發展』匹配，也和內地『人民群眾對美好生活的嚮往』匹配，香港正有這方面的人才」。他提到，十幾年前廣東「騰龍換鳥」，有港商關廠結業，也有人實現升級轉型；如今廣東仍不停在變，在大灣區發展的港人也在變，既有律師、會計師、建築師等專業人士北上執業，還有來自香港各大院校的科研隊伍，與大灣區內地城市的產業對接。

港人任三亞旅遊局長 反映港優勢

蔡冠深提到，他2月15日參加了海南省在港主辦的海南自由貿易港推介會，會上發言者有三亞市旅遊推廣局長葉家麟。「一個香港人，可以在全球競聘中勝出，做了海南旅遊的推廣大使，這些不都是香港人在現代服務業的機會嗎？」

「高質量發展」亦包括醫療、教育、文化藝術等，「內地不少人有錢了、見識多了、生活水平提高了，奮鬥了幾十年，好像我這樣60幾歲，都想晚年過得好些」。蔡冠深笑稱，港式醫療、大健康（Health Care）產業等在大灣區大有可為，不僅服務港人，也為大灣區內地居民服務。

不是講完「你好香港」香港就會好

蔡提醒，不是講完「你好香港」、香港就會好，全面通關後，各行各業尤其工商、旅遊界應思考路向、做好準備。「不止是內地人來，全世界旅客都會來，香港要怎樣接待？」蔡說，在「1小時生活圈」內的大灣區居民，未必當香港是「旅遊點」，而是生活上已「同城化」，過來吃個飯、買點東西就走。「有人來消費是對香港好，是別人認同『香港製造』，對香港銷售的產品有信心。『你好香港』投那麼多錢，也是為了想有人來，但別人來到、你招呼不到，是你的問題。」