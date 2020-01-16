港聞

港聞二

大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」

【明報專訊】如何「一年追回3年」？蔡冠深建議，香港要緊守金融中心和貿易中心的地位，不僅支持內地經濟發展，亦要走向國際化。廣東省最近召開「高質量發展大會」，蔡認為港人在現代服務業可大展拳腳。

「金融中心在疫情中並沒有停止運作，是香港的命脈。而貿易中心地位在疫情中影響亦不大。」蔡舉例，除了在岸貿易，還有大宗離岸貿易業務，不用見到貨物，但交易、結算都在香港。他強調，香港自由開放、法制完善，都是貿易中心的條件，未來亦一定要抓緊。

而在他看來，更重要的是發展現代服務業，「這不僅和廣東省要求的『高質量發展』匹配，也和內地『人民群眾對美好生活的嚮往』匹配，香港正有這方面的人才」。他提到，十幾年前廣東「騰龍換鳥」，有港商關廠結業，也有人實現升級轉型；如今廣東仍不停在變，在大灣區發展的港人也在變，既有律師、會計師、建築師等專業人士北上執業，還有來自香港各大院校的科研隊伍，與大灣區內地城市的產業對接。

港人任三亞旅遊局長 反映港優勢

蔡冠深提到，他2月15日參加了海南省在港主辦的海南自由貿易港推介會，會上發言者有三亞市旅遊推廣局長葉家麟。「一個香港人，可以在全球競聘中勝出，做了海南旅遊的推廣大使，這些不都是香港人在現代服務業的機會嗎？」

「高質量發展」亦包括醫療、教育、文化藝術等，「內地不少人有錢了、見識多了、生活水平提高了，奮鬥了幾十年，好像我這樣60幾歲，都想晚年過得好些」。蔡冠深笑稱，港式醫療、大健康（Health Care）產業等在大灣區大有可為，不僅服務港人，也為大灣區內地居民服務。

不是講完「你好香港」香港就會好

蔡提醒，不是講完「你好香港」、香港就會好，全面通關後，各行各業尤其工商、旅遊界應思考路向、做好準備。「不止是內地人來，全世界旅客都會來，香港要怎樣接待？」蔡說，在「1小時生活圈」內的大灣區居民，未必當香港是「旅遊點」，而是生活上已「同城化」，過來吃個飯、買點東西就走。「有人來消費是對香港好，是別人認同『香港製造』，對香港銷售的產品有信心。『你好香港』投那麼多錢，也是為了想有人來，但別人來到、你招呼不到，是你的問題。」

相關字詞﹕追落後 通關 大灣區

上 / 下一篇新聞

丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
8專委會名單通過 人大今閉幕
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
中國憲政架構圖
中國憲政架構圖
奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常
奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」
市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」