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大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」

【明報專訊】今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布4周年，也是3年疫情後內地與港澳全面恢復往來之年。全面通關逾月，內地與香港的各式交流也從3年前的「暫停鍵」改為「加速鍵」。今日起一連5天，大灣區專版將推出「通關．追落後」系列，探討香港經貿商業、金融航空及文旅等領域，如何藉復常之機追回放慢3年的光陰。

【系列一】通關．追落後

近年坊間常憂「外資撤離中國」，疫情3年間類似議題更常被提及。全國政協常委、香港中華總商會會長、新華集團主席蔡冠深則認為，中國重新開放後，各級政府正全力「拼經濟」，據他了解，不少外資正考慮重新投資中國，而作為金融中心和貿易中心的香港將可在外資回流熱潮中分一杯羹，從而「1年追回3年」。他正籌劃帶領歐盟、東盟、日韓政商界訪問大灣區，預料不久可成行。

明報記者 林迎

內地恢復速度或超想像 下季可好轉

「通關前後，我去過3次越南、兩次柬埔寨，廣州深圳中山也去了四五次了，每個星期都沒停。」蔡冠深在廣州接受本報訪問時，行程緊湊，當天還要去與廣東省官員會晤。「這3年處於半停頓狀態，內地政府心急，商界也心急。用他們的話說，是『開局等於決戰』。」內地在疫後全力「拼經濟」，各省市官員除了訪港，還到東盟、歐洲等世界各地招商，蔡認為，以此「集中精力辦大事」的趨勢，內地經濟或會恢復得快過多數人想像，「第二季度會開始好轉，第三季度的數字或者會更好」。

越南2022年經濟增速逾8%，是東盟最高。新華集團長期在越南發展，蔡冠深說，自中美貿易摩擦以來，尤其疫情之後，確有不少外資撤出中國，前往越南、柬埔寨、印尼或泰國等東南亞國家，但當地產業鏈未必完備、生產效率不及中國高，加上企業對當地語言文化、法律風俗要重新了解，所以有人成功、有人失敗。而當中國疫情過去、重新開放，不少企業在考慮重返中國，「不是說要關閉越南間廠，而是要再回中國投資。因為中國是最大市場，在中國生產製造再賣給中國，起碼不用進口關稅」。

重振經濟 願到中國搵食

蔡認為，全球地緣政治依然緊張，短期難見起色，但有些國家為重振經濟，也會考慮與中國合作。他舉例，2022年11月內地疫情尾聲時，德國總理朔爾茨親自帶隊訪華，然後就有德企大量投資中國，法國總統馬克龍4月也將抵京。「澳洲原本關係不好，現在其總理又說要來。喜不喜歡中國不要緊，現實是來中國才搵到食。」

組織灣區企業「併船出海」訪歐亞

而在外資回流中國、香港亦在逐步開放下重新接軌世界及內地舞台時，蔡冠深積極推動香港與內地、東南亞及世界各地的工商、政界等聯絡交流。他1月時帶了一個70人代表團訪問越南，團員除企業代表，還有港交所、科大、港大、在港國企和中科院成員等，希望令香港各界與越南、東盟對接。蔡解釋，港交所可歡迎有實力的越南企業來港上市、用好香港的金融服務業，院校及研究機構則可推動兩地的科技合作和學生交流。中華總商會今年內還會組織大灣區企業「併船出海」，共同「走出去」中東、歐洲、日韓等地，6月亦將訪問長三角，稍後亦可能安排京津冀行程。

帶外國人感受高鐵「1小時生活圈」

除了組團「走出去」，蔡透露還會藉外資回流中國之機，帶海外團「走進來」。兩會後他將着手籌備帶領外國代表團訪問大灣區，「包括歐盟、東盟和日韓，由駐港總領事或是領事、帶同商會主席一起來，看看營商環境，有需要就直接與企業對接」。按蔡的設想，訪問團可從西九龍上車，18分鐘到深圳北，坐大巴去前海、南沙，也可去去中山、珠海橫琴或者廣州，之後從廣州南站搭高鐵，50分鐘回到香港。蔡冠深說，嘴上宣傳「1小時生活圈」沒用，要讓外國人真正坐上「動感號」、「復興號」，才知道大灣區效率有多高，「香港的眼光不止是大灣區，而是全世界的，畢竟我們是『超級聯繫人』」。

相關字詞﹕通關 追落後 復常 大灣區

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