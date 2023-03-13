港聞

港聞二

廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行

【明報專訊】永澄生物科技有限公司共有3名創辦人，3人是在城大能源及環境研究學院攻讀博士課程期間認識。其中，Nallapaneni Manoj Kumar和Md Ariful Haque已完成課程和取得博士學位，杜銘灝則將於今年稍後取得博士學位。

生物表面活性劑市場規模近14億

杜銘灝指出，生物表面活性劑的市場其實早已存在。以往已經有研究估計，生物表面活性劑的全球市場規模在2020年達到13.754億美元；預料到2026年，還會增至14.427億美元。只是因為一向用來製造生物表面活性劑的原材料成本相當高，限制了其普及速度。

因此，該公司提出，利用廚餘來製造生物表面活性劑正是一舉多得。一方面，可以處理掉大批廚餘，減輕堆填區的壓力，同時又將廚餘變成有價值的原材料，符合可持續發展的理念。

另一方面，又可以將生物表面活性劑的生產成本大幅壓低。由於該公司的方案不使用任何化學溶劑，可以大大減少生產過程中的二次污染和殘留物。只不過，在香港，要找數萬呎租金合理的地方來設廠，可能是最大的問題。若未能租用屯門環保園，就更難找到其他適合的地方。

雖然該公司也會考慮在大灣區其他城市設廠，但杜銘灝強調，廚餘處理有高度的在地性，一個城市的廚餘應該在當地完成處理。若是將體積龐大和低價值的廚餘由一個城市運去另一個城市處理，所衍生的額外運輸成本和碳排放可能會令任何處理方案失去意義。

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